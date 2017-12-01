"Живые" фото смартфона Huawei Nova 2S

1 декабря 2017, 12:45

В Сети Weibo «всплыло» несколько так называемых «живых» фото не представленного на данный момент смартфона – Huawei Nova 2S.

Грядущая новинка получит безрамочный дизайн.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – Full HD+. Соотношение сторон 18:9.Основная камера – двойная – оба модуля по 20Мп. Фронтальная камера окажется также двойной – модули 20Мп + 16Мп.В качестве аппаратной платформы предусмотрен чип Kirin 960. Объем оперативной памяти – 6 ГБ. Программная платформа – Android 8.0.Анонс терминала намечен на этот месяц.