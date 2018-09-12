"Живые" фото смартфона Huawei Mate 20 Pro

12 сентября 2018, 13:15

В Weibo «всплыло» несколько так называемых «живых» фото смартфона Huawei Mate 20 Pro.



На этих снимках легко просматривается большой экран терминала со скругленными кромками и вырезом. Подтвердились также и такие параметры, как 128 ГБ встроенной памяти и фронтальная камера на 24Мп.

Анонс новинки, по слухам, состоится в Лондоне 16 октября 2018 года.

По неподтвержденным пока еще данным, аппарат получит 6,9-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей в основе и интегрированным в него сканером отпечатков пальцев. Кроме того, отмечается тройная основная камера и вырез в стиле iPhone X.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro окажутся первыми смартфонами, в основе которых предусмотрен чип Kirin 980. Производитель обещает ОС Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0, «натянутой» поверх.