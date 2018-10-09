Смартфон Huawei Mate 20 "засветился" на качественных фото

9 октября 2018, 10:15

В Weibo "всплыли" качественные фотографии смартфона Huawei Mate 20, который пока что не был представлен официально.

Благодаря тому, что "трубка" на этих иллюстрациях помещена в прозрачный силиконовый чехол, нам с вами можно вполне неплохо рассмотреть основные особенности дизайна аппарата. К примеру, вырез экрана в новинке получился не каплевидным, а более широким, что в свою очередь подразумевает наличие системы распознавания лиц.



Кроме того, на тыльной панели легко заметить основную тройную камеру с "квадратной" системой организации и сканер отпечатков пальцев.

По слухам, Huawei Mate 20 получит 6,53-дюймовый дисплей с IPS-матрицей в основе и разрешением 1080х2244 точки.Анонс новинки состоится 16 октября в столице Великобритании. Huawei Mate 20 и его Pro версия должны стать первыми смартфонами на базе чипа Kirin 980.