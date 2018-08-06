Смартфон Huawei Mate 20 Lite "засветился" в базе TENAA

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появилась информация о смартфоне Huawei Mate 20 Lite.
Индекс новинки - SNE-AL00.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 710, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - ARM Mali-G51 MP4.
Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, а его разрешение – 1080х2340 точек.
Фронтальная камера получилась двойной – модули 24Мп и 2Мп. Основная камера также двойная – модули 20Мп+2Мп.
Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.
Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.
Емкость аккумулятора – 3650 мАч.
Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1 Oreo.