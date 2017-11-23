Первые подробности о смартфоне Huawei HWI-AL00/HWI-TL00

23 ноября 2017, 10:15

TENAA – китайский центр по сертификации телекомоборудования рассекретил новый смартфон Huawei, который на данный момент известен под индексом HWI-AL00/HWI-TL00.

Судя по всему, этот терминал производителя получит Full HD – дисплей с соотношением сторон 18:9. Диагональ – 6 дюймов. Разрешение составит 1080х2160 точек.Основная камера будет двойной – модули 20Мп и 16Мп. Фронтальная камера также окажется двойной, однако здесь о модулях не уточняется.В качестве аппаратной платформы "под капотом" будет предусмотрен фирменный чип Kirin 670. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3340 мАч.Анонс этой новинки, если верить слухам, состоится в декабре, а в продажу новинка появится с ценником в $380.