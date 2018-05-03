TENAA "засветила" подробности о смартфоне Meizu mBlu

3 мая 2018, 10:15

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) рассекретил некоторые подробности о смартфоне Meizu mBlu, который пока что не был представлен официально.

На данный момент новинка фигурирует в документации под индексом M811Q.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип (точная модель пока не называется) тактовая частота которого 1,5 ГГц. Известно также о том, что аппарат появится в версиях с объемом оперативной памяти 2/3/4 ГБ и встроенной 16/32/64 ГБ. Отмечена также возможность установки карты microSD.



Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.

Емкость аккумулятора – 3230 мАч.Основная камера будет двойной – модули 13Мп+2Мп. Фронтальная камера окажется 8Мп.Работать терминал будет под управлением Android 8.Точная дата анонса пока не приводится.