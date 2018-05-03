TENAA "засветила" подробности о смартфоне Meizu mBlu

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) рассекретил некоторые подробности о смартфоне Meizu mBlu, который пока что не был представлен официально.
На данный момент новинка фигурирует в документации под индексом M811Q.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип (точная модель пока не называется) тактовая частота которого 1,5 ГГц. Известно также о том, что аппарат появится в версиях с объемом оперативной памяти 2/3/4 ГБ и встроенной 16/32/64 ГБ. Отмечена также возможность установки карты microSD.
Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.
Емкость аккумулятора – 3230 мАч.
Основная камера будет двойной – модули 13Мп+2Мп. Фронтальная камера окажется 8Мп.
Работать терминал будет под управлением Android 8.
Точная дата анонса пока не приводится.