Meizu представила фитнес-трекер mBlu Smart Band, который похож на часы

3 ноября 2021, 11:15

Китайская компания Meizu в сентябре объявила о возрождении своего бренда mBlu, ранее известного как Blue Charm. С тех пор компания представила пару новинок под этим брендом.

Теперь к ним присоединился фитнес-трекер mBlu Smart Band стоимостью $39, который внешне скорее напоминает смарт-часы. Устройство поступит в продажу с завтрашнего дня.



Новинка получила круглый экран на 1,1-дюймовой ЖК-матрице с разрешением 240 × 240 пикселей, благодаря чему и похожа на смарт-часы. Тем не менее, это доступный фитнес-трекер, который отличается от часов более скудной функциональностью. Корпус новинки выполнен из цинкового сплава. Вес mBlu Smart Band составляет всего 53 грамма. Устройство может отображать уведомления из приложений. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0.

Meizu mBlu Smart Band поддерживает 11 спортивных режимов. Фитнес-трекер защищён от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Встроенная 150-мА·ч батарея mBlu Smart Band обеспечивает 10 дней автономной работы. Полная зарядка аккумулятора занимает два часа.

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