Фитнес-трекер OPPO Band с постоянным мониторингом SpO2 - старт продаж в Украине

13 апреля 2021, 11:15

OPPO AED Украина объявила старт продаж фитнес-трекера OPPO Band. OPPO Band — первое из носимых смарт-устройств OPPO, продемонстрированное публике в Украине в этом году.

Абсолютно новое трекинговое устройство от OPPO имеет функцию постоянного мониторинга кислорода в крови, благодаря чему во время вашего сна девайс каждую секунду контролирует насыщенность крови кислородом (SpO2). OPPO Band предлагает 12 режимов для тренировок и другие удобные функции для активной жизни. OPPO Band с 1,1-дюймовым полноцветным AMOLED экраном полностью соответствует философии дизайна OPPO.

Сегодня все больше людей испытывают проблемы со сном, вызванные стрессом и насыщенным графиком. Функция мониторинга здоровья в OPPO Band призвана выявить эти проблемы. Она предлагает контроль сна, пульса и постоянный мониторинг SpO2, то есть вы получаете всесторонний трекинг и анализ состояния здоровья и самочувствия.



Постоянный мониторинг SpO2 стал возможным благодаря встроенному оптическому датчику кислорода крови. Этот элемент позволяет OPPO Band каждую секунду контролировать насыщенность крови кислородом, когда пользователь спит. В течение восьмичасового цикла сна гаджет измеряет SpO2 28 800 раз. Благодаря постоянному мониторингу SpO2 и профессиональному контролю сна OPPO Band помогает пользователям наладить здоровый отдых.

OPPO Band поставляется также с измерителем сердечного ритма. Встроенный оптический датчик может круглосуточно контролировать пульс пользователя. Если частота сердечных сокращений становится слишком высокой, умный трекер начинает вибрировать, чтобы предупредить владельца о нерегулярном сердцебиении. Благодаря функции измерения пульса во время физических упражнений пользователи могут избежать чрезмерных нагрузок и подобрать темп, которого нужно придерживаться, чтобы приблизиться к своим целям в фитнесе.



Кроме решения проблем сна многим людям нужен контроль физической активности. Поэтому OPPO Band снова приходит на помощь. Он предлагает 12 встроенных режимов тренировок, таких как «Бег», «Ходьба», «Езда на велосипеде», «Плавание», «Бадминтон», «Футбол» и других, которые охватывают большинство наиболее популярных видов спорта. С OPPO Band пользователи могут мониторить свой прогресс в программе HeyTap Health и поддерживать мотивацию к активной жизни.

Кроме того, ОPPO Band водостойкий и выдерживает давление воды на глубине до 50 метров, чтобы помочь вам преодолеть дистанцию в режиме плавания.Как портативное устройство трекер должен быть одновременно и модным, и практичным. С OPPO Band вы можете выбрать один из множества вариантов циферблата, подчеркнув его стильным ремешком.

Ремешок для OPPO Band со спортивным дизайном представлен в черном цвете. Благодаря особой конструкции пользователи могут легко регулировать длину ремешка, делая ношение гаджета максимально комфортным.

OPPO Band предлагает более 40 дизайнов циферблата, поэтому вы сможете выбрать вариант, который больше всего соответствует ситуации и вашему настроению.



OPPO Band также может работать как продолжение смартфона. Пользователи получают сообщения и оповещения о звонках, контролируют воспроизведение музыки и даже мобильные игры. Если же говорить об аккумуляторе, то в OPPO Band используется высокопроизводительный процессор с низким энергопотреблением. Имея мощный аккумулятор на 100 мАч, гаджет может полностью зарядиться всего за полтора часа и гарантирует 12 дней беспрерывной работы.

Благодаря привлекательному дизайну и отличным фитнес-возможностям с OPPO Band вы можете управлять своим самочувствием прямо с запястья.Трекер OPPO Band представлен в Украине в черном цвете. Купить новинку можно на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других. С 12 апреля по 2 мая OPPO Band можно приобрести по акционной цене, приуроченной к старту продаж, — всего за 999 грн. вместо 1299 грн.