Фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro уже в Украине

Компания Xiaomi, глобальный технологический лидер, представила в Украине новый фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro. Новинка появится в магазинах с 12 ноября по цене 1499 грн.
Redmi Smart Band Pro получил 1,47-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, отображающий картинку с плотностью 283 ppi. Благодаря 100% охвату цветового пространства NSTC и максимальной яркости 450 нит экран устройства отображает яркие и сочные цвета.
Устройство предлагает в совокупности более 110 режимов тренировок, в том числе водные виды спорта, игры с мячом, зимние виды спорта, танцы. Redmi Smart Band Pro имеет ряд обновленных функций контроля здоровья, например, отслеживание уровня насыщения крови кислородом во время сна, что является жизненно важным для здоровья, а также круглосуточный мониторинг сердечного ритма. Для комплексной оценки состояния здоровья обновленная функция мониторинга качества сна фиксирует дневной сон, а также фазы глубокого и быстрого сна.
Redmi Smart Band Pro легко заряжается с помощью магнитного зарядного устройства, что обеспечивает до 14 дней автономной работы от одного заряда, а 5 минут зарядки будет достаточно для использования устройства в течение 2 дней.
Дисплей:
- 1,47-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей;
- плотность пикселей 283 ppi;
- цветовая гамма 100% NSTC;
- максимальная яркость 450 нит.
Режимы тренировки:
- более 110 режимов тренировки.
Мониторинг здоровья:
- измерение уровня насыщения крови кислородом SpO2 (в том числе во сне);
- определение уровня стресса;
- круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений;
- обновленная технология мониторинга сна;
- мониторинг показателей женского здоровья.
Другие характеристики:
- до 14 дней работы батареи от одного заряда;
- магнитная зарядка;
- управление камерой;
- воспроизведение музыки;
- выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе).