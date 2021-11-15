Фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro уже в Украине

15 ноября 2021, 10:45

Компания Xiaomi, глобальный технологический лидер, представила в Украине новый фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro. Новинка появится в магазинах с 12 ноября по цене 1499 грн.

Redmi Smart Band Pro получил 1,47-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, отображающий картинку с плотностью 283 ppi. Благодаря 100% охвату цветового пространства NSTC и максимальной яркости 450 нит экран устройства отображает яркие и сочные цвета.

Устройство предлагает в совокупности более 110 режимов тренировок, в том числе водные виды спорта, игры с мячом, зимние виды спорта, танцы. Redmi Smart Band Pro имеет ряд обновленных функций контроля здоровья, например, отслеживание уровня насыщения крови кислородом во время сна, что является жизненно важным для здоровья, а также круглосуточный мониторинг сердечного ритма. Для комплексной оценки состояния здоровья обновленная функция мониторинга качества сна фиксирует дневной сон, а также фазы глубокого и быстрого сна.Redmi Smart Band Pro легко заряжается с помощью магнитного зарядного устройства, что обеспечивает до 14 дней автономной работы от одного заряда, а 5 минут зарядки будет достаточно для использования устройства в течение 2 дней.Дисплей:

- 1,47-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей;

- плотность пикселей 283 ppi;

- цветовая гамма 100% NSTC;

- максимальная яркость 450 нит.



Режимы тренировки:

- более 110 режимов тренировки.



Мониторинг здоровья:

- измерение уровня насыщения крови кислородом SpO2 (в том числе во сне);

- определение уровня стресса;

- круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений;

- обновленная технология мониторинга сна;

- мониторинг показателей женского здоровья.



Другие характеристики:

- до 14 дней работы батареи от одного заряда;

- магнитная зарядка;

- управление камерой;

- воспроизведение музыки;

- выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе).