Honor представила браслет Band. Что в нем хорошего?

24 июля 2019, 9:45

Молодежный бренд Honor объявил о выходе нового фитнес-браслета - Band 5.

Продажи новинки начнутся в понедельник, 29 июля.Среди особенностей браслета – 0,95-дюймовый AMOLED-экран, плотность которого 282ppi. Подключение к смартфону выполняется при помощи модуля Bluetooth.Наиболее интересной особенностью гаджета можно назвать наличие датчика, позволяющего определить уровень насыщения крови кислородом. Также устройство может собирать информацию об изменения сердечного ритма на протяжении 24 часов семь дней в неделю. Кроме того, браслет способен фиксировать качество и продолжительность сна.Band 5 укомплектован 10 спортивными режимами, среди которых плаванье, езда на велосипеде, бег и пр.В продаже новинка появится в двух версия – стандартной по цене $28 и с NFC. Последняя оценена в $32. Точная дата релиза пока не приводится.