HONOR объявляет старт продаж браслета HONOR Band 5і в Украине

16 марта 2020, 12:45

Бренд HONOR начинает продажи HONOR Band 5i в Украине. Умный браслет будет представлен в розовом, черном и зеленом цветах.

HONOR Band 5i будет доступен с 13 марта эксклюзивно в сети магазинов «Цитрус» по рекомендованной цене 849 грн.

В сравнении с предшественником, HONOR Band 5i стал еще удобней. Теперь браслет можно заряжать непосредственно от ноутбука через USB-разъем. Модель получила LCD дисплей диагональю 0,96” и разрешением 160х80. А в HONOR Clock Face Store пользователи могут выбрать понравившийся дизайн экрана.



HONOR Band 5i оснащен технологией TruSleep™, автоматически регистрирующей фазы сна. Технология трекинга качества сна сертифицирована Бернским университетом (Швейцария).



HONOR Band 5i помогает пользователям отслеживать наиболее значимые физические показатели. Устройство поддерживает функцию мониторинга пульса благодаря технологии HUAWEI TruSeen 3.0 и предоставляет точные данные о ЧСС в режиме реального времени.



Фитнес-браслет HONOR Band 5i влагонепроницаем при погружении на глубину до 50 метров – его можно использовать для тренировок в бассейне. Кроме того, устройство проводит трекинг нагрузок пользователя для 9 видов спорта: бег на улице, бег в спортзале, велотренажер, езда на велосипеде, ходьба, занятия на орбитреке, тренажёре для гребли и тренажёре для ходьбы. Контролировать адаптацию тела к физическим нагрузкам позволяет трекер SpO2, который отслеживает уровень насыщения кислородом в крови 1.

Для удобства пользователей умный браслет поддерживает функции напоминания о звонке и отклонения звонков, уведомления о входящих сообщениях, напоминания из календаря и прогноз погоды. Также есть функция удаленного управления музыкой.Браслет получит функцию мониторинга кислорода в крови и возможность управления музыкой в обновлении, которое запланировано на вторую половину марта 2020 года.HONOR Band 5 будет доступен с 13 марта эксклюзивно в сети магазинов «Цитрус». Рекомендованная цена составит 849 грн.