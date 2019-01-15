Honor Band 4 и Honor Band 4 Running: уже в Украине!

15 января 2019, 10:15

Бренд Honor представил новые модели фитнес-браслетов Honor Band 4 и Honor Band 4 Running.

В Украине Honor Band 4 доступен с первой недели января по рекомендованной цене 1399 грн., Honor Band 4 Running поступит в продажу 14 января по рекомендованной цене 779 грн. Браслеты можно приобрести в сетях магазинов «Алло» и COMFY.



Браслет Honor Band 4 оснащен сенсорным 2,5D AMOLED-дисплеем, устойчивым к царапинам. Устройство поддерживает функции мониторинга сна Huawei TruSleep и отслеживания пульса в режиме реального времени TruSeen3.0. Предусмотрены настройки под разные типы тренировок - от бега на улице до распознавания стилей плавания.



Honor Band 4 Running разработан с учетом потребностей людей, которые занимаются бегом. Конструкция браслета позволяет закреплять модуль на обуви. Honor Band 4 Running оснащен шестиосевым датчиком, который отслеживает положение тела во время бега: постановку стопы, степень выворота стопы, длину шага, каденс и продолжительность контакта с поверхностью.



Обе модели не поддерживают функцию бесконтактных платежей.



Характеристики Honor Band 4



Дизайн

- Главная особенность модели - полноцветный AMOLED-дисплей из 2,5D стекла.

- Мягкий ремешок удобен в использовании и не спадает с руки.

- Модель представлена в трех цветах: черный, синий и розовый, в Украине будут доступны черный и синий цвета.



Функциональность

- Прием сообщений, звонков и уведомлений из социальных сетей.

- Определение местоположения смартфона.

- Браслет может работать до 17 дней на одной зарядке.

- Водонепроницаемость на глубине до 50 метров позволяет использовать браслет во время плавания, серфинга, бега под дождем или мытья рук.

- Широкий выбор типов тренировки: бег на улице, бег на дорожке, ходьба, езда на велосипеде, плавание и многое другое.

- Браслет автоматически распознает стили плавания, записывает скорость, расстояние, сожженные калории и определяет средние показатели SWOLF.



Технологичность

- Благодаря технологии Huawei TruSleep Honor Band 4 способен оценить качество сна и предоставить рекомендации по его улучшению. Технология сертифицирована Центром динамических биомаркеров (DBIOM) Гарвардской медицинской школы и позволяет записывать периоды быстрого и короткого сна, а также пробуждения.

- Функция TruSeen3.0 измеряет пульс в режиме реального времени с помощью датчика с высокой степенью чувствительности. В браслете используется инфракрасный луч для определения пульса ночью.