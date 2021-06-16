Только 16 июня – фитнес-браслет Mi Smart Band 6 по акционной цене 1099 грн

16 июня 2021, 9:45

Компания Xiaomi объявляет о распродаже представленной в апреле новой версии популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 6.

Только 16 июня Mi Smart Band 6 можно будет приобрести по акционной цене – 1099 грн. Стандартная рекомендованная розничная цена составляет 1499 грн.

Акционная распродажа фитнес-браслета Mi Smart Band 6 будет проходить во всех онлайн магазинах-партнерах Xiaomi 16 июня с 10:00 до 24:00. Предложение будет действовать в течение указанного времени или до полной распродажи акционных устройств, количество акционного товара ограничено. Список магазинов-партнеров акции: allo.ua, comfy.ua, eldorado.ua, foxtrot.com.ua, rozetka.com.ua, citrus.ua.Mi Smart Band 6 является новым представителем популярной линейки носимых устройств Xiaomi. Он получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который предлагает картинку с плотностью пикселей 326 ppi и примерно на 50% больший экран, чем у его предшественника. Устройство имеет в 2 раза больше фитнес-режимов и поддерживает в совокупности 30 различных видов тренировок, также предлагая автоматическое определение для 6 самых популярных их видов. Mi Smart Band 6 также получил ряд функций контроля за здоровьем, в частности, измерение SpO2, мониторинг сердцебиения, расширенные функции мониторинга сна и многое другое. По данным Canalys, фитнес-браслеты Xiaomi являются самыми популярными в мире .Другие характеристики● до 14 дней работы батареи от одного заряда;● магнитная зарядка;● выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе)● мягкие ремешки в 6 цветах.