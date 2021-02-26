Xiaomi Mi Band 6 позволит отвечать на сообщения в WhatsApp, Telegram и др.

26 февраля 2021, 11:15

Xiaomi готовится к запуску очередного поколения невероятно популярного фитнес-трекера Mi Band. Глобальная версия устройства, которая получит название Mi Band 6 (или Mi Smart Band 6), уже начала проходить сертификацию в регулирующих органах разных стран, включая Индию и Индонезию. Теперь в Сети появились новые подробности о возможностях грядущего устройства.

При анализе последней версии приложения Mi Fit, предназначенного для работы с продуктами Xiaomi, предназначенными для контроля за состоянием здоровья, были обнаружены упоминания о новой полезной функции, которая дебютирует в Mi Band 6. Речь идёт о возможности отвечать на SMS и сообщения в популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. Судя по данным, найденным в коде Mi Fit, пользователи получат возможность выбирать ответ из списка заранее заготовленных вариантов.



Согласно предыдущим утечкам, Mi Band 6 будет сильно превосходить по функциональности актуальный Mi Band 5. Фитнес-трекер получит возможность измерять уровень кислорода в крови пользователя, а также будет оснащён модулями NFC и GPS. Кроме того, устройство сможет похвастаться поддержкой голосового помощника Amazon Alexa и увеличенным, по сравнению с предшественником, экраном.

(C) 3dnews