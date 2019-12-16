Бренд HONOR объявляет старт продаж умного браслета HONOR Band 5 в Украине

16 декабря 2019, 11:15

Бренд HONOR начинает продажи HONOR Band 5 в Украине. Умный браслет будет представлен в розовом и синем цветах.

С 13 декабря 2019 года HONOR Band 5 будет доступен в розничных магазинах по рекомендованной цене 899 грн.



Среди основных характеристик устройства: сенсорный AMOLED Full Color дисплей с диагональю 0,95”, функция 24-часового мониторинга пульса, сенсор уровня кислорода в крови (SpO2) и 8 вариантов оформления дисплея.





Благодаря технологии мониторинга пульса HUAWEI TruSeen 3.0, фитнес-браслет HONOR Band 5 предоставляет точные данные о ЧСС в режиме реального времени. Это позволяет пользователям 24 часа в сутки контролировать состояние здоровья. Датчик частоты пульса не мигает в темноте, тем самым не мешая ночному сну, но предупреждает пользователя о том, что пульс превышает заданные лимиты.



Браслет HONOR Band 5 оснащён технологией TruSleep, которая автоматически регистрирует фазы сна (лёгкий сон, глубокий сон и быстрый сон REM). AI-технология сертифицирована Центром изучения динамических биомаркеров Гарвардской медицинской школы и позволяет анализировать качество сна: она распознает 6 распространённых нарушений сна и предлагает 200 вариантов решения. В сравнении более ранними моделями, точность браслета HONOR Band 5 увеличена до 96,3%. Главная особенность модели – сенсор уровня кислорода в крови (SpO2). Он напоминает пользователю о необходимости отдохнуть или обратиться за медицинской помощью.



HONOR Band 5 регистрирует спортивные данные пользователя и предоставляет рекомендации по улучшению тренировок. Устройство вычисляет средний показатель индивидуальной эффективности SWOLF для заплывов разными стилями, что позволяет пользователям анализировать результаты и улучшать технику плавания. Браслет влагонепроницаем при погружении на глубину до 50 метров, подсчитывает частоту гребков, скорость плавания, дистанцию, интервалы между гребками, а также сожжённые калории. Кроме плавания, доступны такие виды спорта: бег (на улице и на беговой дорожке), езда на велосипеде или велотренажёре, занятия в свободном стиле, ходьба, занятия на орбитреке, тренажёре для гребли и тренажёре для ходьбы.

- сенсорный экран AMOLED Full Color с диагональю 0,95'', разрешением 240х120 пикселей и плотностью пикселей 282 PPI. Даже под прямыми солнечными лучами информация легко считывается с дисплея;- 8 вариантов циферблата;- до 14 дней работы в режиме нормального пользования на одном заряде батареи;- функция уведомления о входящих вызовах и электронных письмах;- функция удалённого управления позволяет снимать фото на основную или фронтальную камеру смартфона;- с помощью Bluetooth пользователи могут определить местонахождение сопряженного телефона с помощью функции «Найти телефон».- функция управления музыкой. Включение\выключение треков и настройка громкости.HONOR Band 5 будет доступен с 13 декабря в розничных магазинах в синем и розовом цветах. Рекомендованная розничная цена составит 899 грн.