OPPO AED Україна представила новий смартфон OPPO A5 Pro 5G

3 июня 2025, 13:45

Компанія OPPO AED Україна анонсувала старт продажів смартфона OPPO A5 Pro 5G.



Новинка поєднує стильний дизайн, надвисокий рівень захисту, потужну батарею на 5800 мАг із підтримкою швидкої зарядки 45W SUPERVOOC та інтелектуальні технології для зв’язку, геймінгу й фото. Завдяки підтримці 5G і флагманським можливостям за доступною ціною, OPPO A5 Pro 5G стане надійним партнером у повсякденних справах і розвагах.



OPPO A5 Pro 5G вирізняється тонким корпусом і сучасним дизайном. Смартфон доступний у двох класичних відтінках: Чорно-коричневий (194 г, 7,76 мм) та Оливковий Зелений (195 г, 7,86 мм). Задня панель у варіанті Olive Green оздоблена веганською шкірою для приємних тактильних відчуттів.

Пристрій має преміальний рівень захисту за стандартами IP69, IP68 та IP66. Це означає, що йому не страшні ні пил, ні вода, ні навіть стуремі води під високим напором. Смартфон також пройшов військову сертифікацію ударостійкості завдяки посиленому корпусу, біонічним амортизуючим вставкам і захисному склу Gorilla Glass 7i, Xensation α.



Смартфон підтримує 5G та має технології ШІ LinkBoost і BeaconLink, які забезпечують стабільний зв’язок навіть у складних умовах. Режим Outdoor Mode оптимізує мережу для роботи на відкритому повітрі, а функція Glove Touch дозволяє керувати пристроєм у рукавичках.

Потужний процесор MediaTek Dimensity 6300 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої пам’яті (UFS 2.2) забезпечує швидкодію та плавну багатозадачність. OPPO RAM Expansion дозволяє розширити обсяг оперативної пам’яті за потреби. Смартфон працює на ColorOS 15.0 з фірмовим Trinity Engine, що підтримує продуктивність протягом щонайменше 4 років.



6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт забезпечує чітку картинку навіть під яскравим сонцем. Завдяки двом стереодинамікам і Ultra Volume Mode, який підвищує гучність до 300%, OPPO A5 Pro 5G дарує глибоке аудіо для відео та ігор.

Для геймерів передбачено технології ШІ GameBoost та вдосконалену систему охолодження VC — смартфон залишається прохолодним навіть під час інтенсивного використання.



Основна камера OPPO A5 Pro 5G складається з 50 МП ширококутного сенсора та 2 МП монохромного модуля. Фронтальна камера — 8 МП. Смартфон підтримує низку функцій на базі ШІ, зокрема:



● ШІ Портретна ретуш

● ШІ Вирізання зображень 2.0

● ШІ Видалення бліків

● ШІ Усунення розмиття

● ШІ Студія для редагування фото



Крім того, пристрій підтримує підводну зйомку завдяки високому рівню водозахисту. Спеціальний режим зйомки під водою дозволяє створювати яскраві кадри без додаткових чохлів.

Смартфон оснащений акумулятором на 5800 мАг, якого вистачає на цілий день активного користування. Завдяки швидкій зарядці 45W SUPERVOOC пристрій заряджається на 30% лише за 19 хвилин.



OPPO A5 Pro 5G можна придбати в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

Ціна смартфона OPPO A5 Pro 5G 8/256 ГБ у кольорах Чорно-коричневий та Оливковий Зелений складає 9999 грн. Крім того, при купівлі смартфону А5 Pro 5G з 2 по 22 червня 2025 року кожен покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.