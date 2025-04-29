ОРРО AED Україна представила новий смартфон OPPO A5 Pro

29 апреля 2025, 15:15

OPPO AED Україна оголосила про старт продажів нового смартфону A5 Pro.

Пристрій має преміальний захист від бризків води та пилу за стандартами IP69/68/66, а також військовий сертифікат ударостійкості (Military-Grade Shock Resistance).

Завдяки інноваційним технологіям штучного інтелекту ШІ Підсилення сигналу та BeaconLink для стабільного зв’язку, ШІ GameBoost для геймінгу без лагів та затримок, флагманським ШІ-можливостям і великій батареї ємністю 5 800 мАг із підтримкою швидкої зарядки Flash Charge, OPPO A5 Pro стане якісним помічником для активного способу життя, ігор і розваг.



OPPO A5 Pro зберігає знаковий легкий і ультратонкий дизайн А серії від OPPО та доступний у двох стильних кольорах: Шоколадний Мокко (Mocha Brown) та Оливково Зеленийта (Olive Green). Товщина корпусу складає лише 7,76 мм, а вага – 194 г для Mocha Brown, у той час як варіант Olive Green – 7,86 мм і важить 195 г.

Кожен колір має свій унікальний вигляд і тактильні особливості завдяки передовим технологіям виробництва. Mocha Brown отримав матову поверхню, яка приємно відчувається в руці. Olive Green вирізняється преміальним оздобленням із веганської шкіри, що надає пристрою елегантності.

OPPO A5 Pro не лише стильний, а й напрочуд витривалий. Смартфон отримав сертифікацію IP69, IP68 та IP66, що забезпечує надійний захист від бризків води, пилу та ударів. Пристрій витримує не лише занурення у воду, але й вплив високотемпературних і високонапірних струменів.



Окрім водонепроникності, смартфон також стійкий до падінь і подряпин. Загартоване скло дисплея забезпечує на 160% кращий захист від ударів порівняно зі звичайним подвійним загартованим склом. Спеціальний алюмінієвий каркас AM04 захищає від ударів материнську плату, а біонічні амортизуючі вставки - камеру, динаміки та батарею. Завдяки цим технологіям OPPO A5 Pro отримав військовий сертифікат ударостійкості, пройшовши 14 суворих випробувань на міцність, витривалість до температурних змін та вплив зовнішніх забруднень.



OPPO A5 Pro оснащений покращеною 360° всебічною антеною, яка забезпечує стабільний зв’язок навіть у зонах зі слабким сигналом. У місцях, де сигнал відсутній зовсім, технологія BeaconLink дозволяє здійснювати голосові дзвінки через Bluetooth.



Смартфон також отримав Режим для відкритого простору (Outdoor Mode), який оптимізує мережеві налаштування, прискорює доступ до інтернету та подовжує час роботи екрану. Крім того, OPPO A5 Pro підтримує управління в рукавичках за допомогою технології Glove Touch, що робить його ідеальним вибором для роботи на відкритому повітрі.

Потужність забезпечується процесором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, до 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Функція OPPO RAM Expansion дозволяє подвоювати обсяг оперативної пам’яті, забезпечуючи безперебійну багатозадачність. Смартфон працює на ColorOS 15, що використовує інтелектуальний двигун Trinity Engine для стабільної роботи протягом щонайменше 4 років. Trinity Engine — рішення системного рівня, яке максимізує обчислювальну потужність, сховище і пам’ять, щоб телефон підтримував максимальну продуктивність щодня.

OPPO A5 Pro оснащений технологією ШІ GameBoost, яка динамічно налаштовує частоту кадрів, забезпечуючи до 5 годин стабільного геймінгу. Завдяки VC-системі охолодження (охолодження за допомогою парової камери - удосконаленій штучним інтелектом технології розсіювання тепла між каркасними перегородками) смартфон залишається прохолодним навіть під час інтенсивного використання.Дисплей з яскравістю 1 000 ніт гарантує чітке зображення навіть під прямим сонячним світлом. Два стереодинаміки та Ultra Volume Mode (що збільшує гучність до 300%) створюють ефект занурення в мультимедіа.

За автономність відповідає батарея ємністю 5 800 мАг. Швидка зарядка 45W SUPERVOOC дозволяє зарядити пристрій на 30% всього за 19 хвилин.

Система камера OPPO A5 Pro також вражає своїми можливостями:

● 50 МП основна камера,

● 2 МП портретна камера,

● 8 МП фронтальна камера.



Функція ШІ Живі фотографії (LivePhoto) вперше доступна в смартфонах цієєї ціновій категорії, дозволяючи знімати відео за 1,5 секунди до і після натискання кнопки. Додаткові ШІ-функції, як-от ШІ Видалення бліків, ШІ Покращення чіткості, ШІ Усунення розмиття і ШІ Вирізання зображень 2.0, розширюють можливості редагування фото.

Також підтримується Підводна зйомка, що дозволяє створювати яскраві кадри під водою. Завдяки провідному рівню водонепроникності смартфон OPPO Reno13 дозволяє знімати фото та відео під водою без додаткових чохлів чи аксесуарів. Модель має спеціальний підводний режим із окремим налаштуванням кольору для точнішої передачі зображення та зручне керування кнопками. А вдосконалений дренажний механізм дозволяє одним натисканням швидко витіснити воду, зберігаючи стабільну роботу пристрою.

Новий смартфон OPPO A5 Pro вже доступний в Україні на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

До старту продажів з 28 квітня по 11 травня 2025 року ОРРО AED Україна пропонує акційні ціни на нові моделі. Крім того, при купівлі смартфону А5 Pro в цей період кожен покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.

Так, смартфон OPPO A5 Pro 8/128 Гб у кольорах Шоколадний Мокко (Mocha Brown) та Оливковий Зелений (Olive Green) можна придбати за 8499 грн. А смартфон OPPO A5 Pro 8/256 Гб у кольорах Шоколадний Мокко (Mocha Brown) та Оливковий Зелений (Olive Green) можна придбати за 9299 грн .