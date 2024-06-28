OPPO анонсувала смартфон A60 з військовим стандартом ударостійкості

28 июня 2024, 11:26

Завдяки преміальному та надміцному дизайну, A60 має сертифікат відповідності американському військовому стандарту ударостійкості.

Надзвичайно яскравий дисплей з роздільною здатністю 950 ніт та функцією Splash Touch забезпечує покращену якість зображення та безперебійну роботу в усіх повсякденних ситуаціях. Завдяки збільшеному обсягу пам'яті та акумулятору ємністю 5000 мАг з функцією швидкої зарядки SUPERVOOCTM потужністю 45 Вт, OPPO A60 забезпечує плавну та стабільну роботу з винятковою ефективністю, що робить його ідеальним компаньйоном для повсякденної роботи та розваг.



Наслідуючи культовий тонкий і легкий дизайн OPPO A серії, ультратонкий OPPO A60 має товщину всього 7,68 мм і важить приблизно 186 г. Завдяки лаконічній прямокутній рамці та 2D пласкій задній кришці телефон зручно тримати в руці в будь-якій ситуації.



Приголомшливий дизайн A60 ще більше оживає у двох вишуканих колірних рішеннях: Ripple Blue (Сині хвилі) та Midnight Purple (Фіолетова північ). Ripple Blue - це унікальний дизайн з магнітними частинками, який надає телефону особливу текстуру, що нагадує переливи блакитних морських хвиль. Midnight Purple створює контрастний образ завдяки мерехтливому, постійно мінливому відтінку темно-фіолетового. Обидві моделі також вирізняються дизайном камери у вигляді подвійного кола в овальній декоративній зоні, що ще більше підкреслює преміальність задньої кришки флагмана.

Цей приголомшливий дизайн також доповнюється винятковою надійністю та довговічністю. Випробуваний за суворими стандартами, включаючи багаторазові сильні вібрації в трьох вимірах (X, Y і Z), витримавши 5000 кілометрів вибоїстих доріг в автомобілі без аксесуарів і 26 падінь з висоти 1,22 м в різних положеннях, A60 демонструє свою виняткову довговічність, продовжуючи бездоганно функціонувати. Завдяки цій міцності, він став першим в індустрії, що отримав сертифікат відповідності американському військовому стандарту ударостійкості.

OPPO A60 оснащений новим ультраяскравим дисплеєм з високою частотою оновлення та функцією Splash Touch. Пікова яскравість дисплея при сонячному світлі досягає 950 ніт, що на 39% більше, ніж у попередньому поколінні пристроїв, що полегшує перегляд контенту на телефоні під час перебування на вулиці, навіть під яскравим сонцем. 6,67-дюймовий екран також підтримує частоту оновлення до 90 Гц, що дає змогу користувачам завжди насолоджуватися плавним переглядом контенту.



OPPO A60 має ступінь захисту IP54, що забезпечує захист від бризок, а також вперше в цьому ціновому діапазоні смартфон отримав провідну в індустрії функцію Splash Touch на своєму дисплеї. Використовуючи вдосконалений алгоритм розпізнавання дотиків у сенсорному чіпі, A60 підвищує чіткість дотиків і швидкість реагування на мокрий екран, гарантуючи, що користувачі можуть продовжувати користуватися телефоном у звичайному режимі під час дощу, під час приготування їжі або під час занять у тренажерному залі.



ОРРО A60 оснащений великим акумулятором ємністю 5 000 мАг з функцією швидкої зарядки SUPERVOOC TM потужністю 45 Вт. Ця комбінація дозволяє зарядити акумулятор на 50% всього за 30 хвилин. Акумулятор також створений таким чином, щоб залишатися в оптимальному стані протягом чотирьох років використання, а це означає, що користувачі можуть продовжувати насолоджуватися A60 довше, не турбуючись про необхідність заміни акумулятора. Крім того, функція інтелектуальної зарядки A60 полегшує моніторинг стану акумулятора та запобігає його передчасному старінню, оптимізуючи процес заряджання відповідно до індивідуальних особливостей користувача та його звичок у користуванні телефоном.



Серцем телефону є 6-нм мобільна платформа Snapdragon® 680, що на 10% збільшує продуктивність у порівнянні з телефонами попереднього покоління, водночас значно зменшуючи енергоспоживання. Завдяки 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ/256 ГБ ПЗУ, OPPO A60 пропонує більший обсяг пам'яті та сховища порівняно з іншими конкурентами в тому ж ціновому діапазоні. Використовуючи функцію розширення оперативної пам'яті OPPO, додаткові 8 ГБ тимчасової оперативної пам'яті можна конвертувати з невикористаної пам'яті ROM, що дозволяє тримати ще більше додатків у фоновому режимі, забезпечуючи при цьому плавні переходи при перемиканні між декількома додатками.



Що стосується програмного забезпечення, то Trinity Engine в ColorOS 14 забезпечує ще більшу плавність і стабільність роботи, покращуючи керування апаратними обчислювальними ресурсами завдяки вдосконаленим моделям обчислювальних потужностей.



Завдяки цим апаратним і програмним оновленням модель OPPO A60 8GB RAM + 256GB ROM пройшла тест OPPO 48-Month Fluency Protection, який гарантує, що телефон забезпечить довготривалу безперебійну роботу протягом щонайменше чотирьох років регулярного використання.



Покращений звук завдяки подвійним стереодинамікам і режиму надгучності.

OPPO A60 оснащений подвійними стереодинаміками, які забезпечують більш повне та насичене звучання. У галасливому середовищі режим підвищеної гучності A60 дозволяє збільшити гучність динаміка телефону до 300%, що дає змогу чітко чути мелодії дзвінків, тож користувачі ніколи не пропустять вхідний дзвінок. Він також дозволяє подвоїти максимальну гучність навушника під час дзвінків, щоб завжди чути розмову голосно і чітко.За допомогою потрійної камери з роздільною здатністю 50 Мп, портретної камери з роздільною здатністю 2 Мп та селфі-камери з роздільною здатністю 8 Мп, OPPO A60 легко робить приголомшливі, високоякісні знімки. У поєднанні з такими функціями, як Portrait Mode (Портретний режим), AI Portrait Retouching (Портретна ретуш) та Dual-view Video (Відео з подвійним переглядом), A60 дозволяє створювати кришталево чисті, природні портрети та захоплюючі відеоролики, які втілюють творчі задуми користувачів у життя лише кількома простими дотиками до екрана.В Україні смартфон OPPO А60 можна придбати з 27 червня у кольорах Ripple Blue (Сині хвилі) та Midnight Purple (Фіолетова північ).Вартість OPPO A60 8/128 Гб на старті продажів становить 7 999 грн, а OPPO A60 8/256 Гб - 8 999 грн.Шукайте новинку на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.