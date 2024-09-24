Новий смартфон OPPO A3x вже в Україні

24 сентября 2024, 23:28

Смартфон оснащений акумулятором місткістю 5100 мАг та 45 Вт швидкою зарядкою SUPERVOOC, а завдяки дисплею з яскравістю 1000 ніт, режиму надгучності та процесору Snapdragon 6s 4G Gen1, OPPO A3x стане вашим партнером у всіх розвагах.

OPPO A3x оснащений посиленим корпусом та подвійним загартованим склом. А на знак визнання його відмінної міцності, ОРРО A3x отримав сертифікат MIL-STD 810H на ударостійкість, а також сертифікацію SGS. Крім того, смартфон має захист від вологи та пилу за стандартом IP54. На додаток, завдяки функції Splash Touch точність дотику та швидкість реагування покращуються, коли екран вологий та в багатьох інших повсякденних ситуаціях з мокрими руками.Товщина смартфона всього 7,68 мм, а вага близько 186 г. OPPO A3x доступний у вишуканих кольорах Червона Галактика (Nebula Red) та Блакитний Океан (Ocean Blue).OPPO A3x оснащений 5 100 мАг акумулятором. На додаток, батарея здатна працювати на рівні понад 80% від початкової місткості після 1 600 циклів заряджання, а це - понад чотири роки оптимального стану акумулятора.Наявність у смартфоні 45 Вт швидкої зарядки SUPERVOOC TM дозволяє зарядити батарею на 50% за 30 хвилин і на 100% за 75 хвилин. Завдяки функції інтелектуального заряджання (Smart Charging) акумулятор також автоматично заряджається відповідно до конкретних звичок кожного користувача.OPPO A3x працює на мобільній платформі Snapdragon 6s 4G Gen1 і може похизуватися 4 ГБ/128 ГБ пам'яті. А технологія RAM Expansion допоможе подвоїти обсяг доступної оперативної пам'яті на додаткові 8 ГБ.Trinity Engine в ColorOS 14 підвищує ефективність смартфону до нового рівня, а також OPPO A3x пройшов 36-місячний тест OPPO Fluency Protection, що гарантує довготривалу плавність роботи в різних сценаріях протягом декількох років.Крім того, OPPO A3x оснащений 6,67-дюймовим LCD-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю до 1000 ніт. Технологія OPPO Ultra Volume Mode покращує звук, а режим надгучності дозволяє збільшити гучність динаміка телефону до 300%.OPPO A3x (4/128 ГБ) у кольорах Nebula Red та Ocean Blue можна придбати на старті продажів з 12 вересня по 6 жовтня за ціною 5555 грн на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.