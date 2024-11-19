Знижки на Black Friday з OPPO AED Україна

19 ноября 2024, 14:15

З наближенням Чорної п’ятниці OPPO AED Україна оголошує про наймасштабніший розпродаж року: від інноваційних смартфонів до аудіопристроїв високої якості — преміальні технології за неймовірними цінами.

У розпродажі представлені найпопулярніші моделі та флагмани OPPO, що дає клієнтам чудову можливість оновити свій набір гаджетів саме цього сезону.

Пропонуємо ознайомитися з ключовими моделями, що будуть доступні цієї Чорної п’ятниці:



Смартфон ОРРО Reno12F має стильний дизайн Cosmos Ring з підсвічуванням Halo Light, яке синхронізується з музикою та служить системою сповіщень. Смартфон вирізняється захистом All-Round Armour, міцним склом і стійким корпусом, що забезпечує йому клас захисту IP64 від води та пилу, а також 5 зірок за тестуванням SGS.

OPPO Reno12 F оснащений 50 Мп основною камерою, 8 Мп надширококутною камерою та 32 Мп селфі-камерою з функціями AI Eraser і AI Smart Image Matting 2.0 для видалення об'єктів і створення якісних портретів. Режим Pro Portrait дозволяє створювати професійний ефект боке, забезпечуючи природну ретуш і детальність.

Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8 ГБ RAM та до 512 ГБ ROM, Reno12 F забезпечує швидку роботу й надає можливість розширення віртуальної пам'яті до 8 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion. Батарея на 5000 мАг та зарядка 45 Вт SUPERVOOC TM Flash Charge дозволяють користуватися пристроєм до 1,85 днів і повністю заряджати його всього за 75 хвилин.

ОРРО Reno12F (8/256 Гб) звичайна ціна 14 499 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 9 999 грн

ОРРО Reno12F (8/512 Гб) звичайна ціна 14 499 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 11 999 грн



Смартфон ОРРО A3 має сертифікат MIL-STD 810H, що відповідає американському військовому стандарту ударостійкості та IP54 захист від вологи, що робить його одними з найміцніших смартфонів у своєму сегменті. Смартфон також оснащений великим акумулятором ємністю 5100 мАг та функцією швидкого заряджання SUPERVOOC TM потужністю 45 Вт. До того ж, А3 працює на мобільній платформі Snapdragon® 6s 4G Gen1, що забезпечує ефективну роботу з низьким енергоспоживанням.

На додаток до передового апаратного забезпечення, 6,67-дюймовий LCD-дисплей з частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавний перегляд у будь-який час, а автоматичне визначення освітленості дозволяє налаштувати пікову яскравість екрану до 1000 ніт.

ОРРО А3 оснащений технологією OPPO Ultra Volume Mode, що дозволяє збільшити гучність динаміка телефону до 300%. А3 також може похизуватися 50-мп надчіткою камерою та 5-мп селфі-камерою, а також додатковими функціями, як-от портретна ретуш зі штучним інтелектом, відео з двома режимами перегляду та ретуш відео.

ОРРО A3 (6/256 Гб) звичайна ціна 8 199 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 6 499 грнОРРО A3 (6/128 Гб) звичайна ціна 7 499 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 6 333 грнПланшет OPPO Pad Neo працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери, звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo універсальним варіантом на ринку планшетів.

Вражаюча роздільна здатність 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливе 96% колірне охоплення NTSC і пікова яскравість 400 ніт підняла чіткість і яскравість дисплея на абсолютно новий рівень в ОРРО Pad Neo. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland.

Живить OPPO Pad Neo SUPERVOOC 33 Вт і великий акумулятор ємністю 8 000 мАг, а великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 11 111 грн

ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi звичайна ціна 12 999 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 9 999 грн



Бездротові навушники OPPO Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, а титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.

З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин. Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови. Enco Buds2 Pro мають захист від пилу та води за стандартом IP55.

ОРРО Enco Buds2 Pro звичайна ціна 1 999 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 1 399 грнБездротові навушники OPPO Enco Air4 Pro оснащені потрійним мікрофоном та забезпечують надширокочастотне активне шумопоглинання, що досягає глибини 49 дБ і охоплює широкий діапазон до 4000 Гц. Інноваційна конструкція з потрійним мікрофоном ефективно зменшує шум вітру та інші заважаючі звуки, забезпечуючи кришталево чисту якість зв'язку навіть при швидкості вітру до 20 км/год. OPPO Enco Air4 Pro отримали сертифікат TÜV Rheinland за своє високоефективне шумопоглинання.

В основі звукової досконалості OPPO Enco Air4 Pro лежить 12,4-міліметровий драйвер Extra Large Driver і Bluetooth-кодек LHDC 5.0, сертифікований Hi-Res Audio. Ці навушники підтримують передачу даних з надвисокою швидкістю до 1 Мбіт/с, частотою дискретизації до 96 кГц і роздільною здатністю до 24 біт.

Разом із кейсом навушники забезпечують вражаючий час автономної роботи - до 44 годин у режимі відтворення музики та додатково до 12 годин у режимі очікування.Пило- та водонепроникність відповідає стандарту IP55.

Наднизька затримка всього 47 мс робить цей пристрій ідеальним для геймерів і стримерів, пропонуючи тривале використання з меншим енергоспоживанням. OPPO Enco Air4 Pro підтримують одночасне підключення до двох пристроїв і сумісний зі смартфонами, планшетами та ПК, що працюють на системах Android, iOS або Windows.

ОРРО Enco Air4 Prо звичайна ціна 3 999 грн. Акційна ціна (18/11- 02/12) 2 999 грн

Це лише частина довгого переліку гаджетів, які OPPO пропонує своїм клієнтам по всій Україні. Зокрема, у розпродажу на Чорну п’ятницю за приємними цінами також можна придбати:

● Смартфон OPPO Reno12 коштуватиме 16 777 грн замість 19 999 грн, (18/11-02/12).

● Смартфон OPPO Reno12 FS 5G 12/512 коштуватиме 14 999 грн замість 17 999 грн, (11/11-02/12).

● Смартфон OPPO Reno12 F 5G 8/256 коштуватиме 11 333 грн замість 14 999 грн, (18/11-02/12).

● Смартфон OPPO A60 8/256 коштуватиме 8 999 грн замість 9 499 грн, (18/11-02/12).

● Смартфон OPPO A60 8/128 коштуватиме 7 999 грн замість 8 499 грн, (04/11-02/12).

● Смартфон OPPO A40m 8/256 коштуватиме 7 999 грн замість 8 499 грн, (11/11-02/12).

● Смартфон OPPO A3x коштуватиме 4 999 грн замість 5 999 грн, (18/11-02/12).

● Планшет OPPO Pad Air 4/128 purple коштуватиме 6 999 грн замість 9 999 грн, (18/11-02/12).

● TWS навушники ОРРО X3i коштуватимуть 4 444 грн замість 5 555 грн, (18/11-02/12).

● TWS навушники ОРРО Air4 коштуватимуть 2 999 грн замість 3 499 грн, (18/11-02/12).

● TWS навушники ОРРО Air3 коштуватимуть 1888 грн замість замість 2 499 грн (18/11 - 02/12).

● TWS навушники ОРРО Buds2 коштуватимуть 999 грн замість 1 999 грн (18/11 - 02/12).

OPPO завжди прагне до інновацій, створюючи високоякісні смартфони, планшети та аудіопристрої, які поєднують передові технології з елегантним дизайном. Завдяки своїй відданості досконалості OPPO покращує життя користувачів, пропонуючи продукти, що відповідають найвищим стандартам якості та стилю. Цієї Чорної п'ятниці не пропустіть можливість придбати найпопулярніші гаджети OPPO за надзвичайними цінами на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.