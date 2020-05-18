OPPO AED Украина объявили дату презентации новой А серии смартфонов в Украине

18 мая 2020, 13:15

OPPO AED Украина объявили о запуске новой А серии смартфонов Орро в Украине. Презентация состоится в прямом эфире в Instagram профиле OPPO Ukraine 20 мая в 18:00 по Киевскому времени.



В сегодняшних реалиях онлайн презентация становится новым видом искусства. Поэтому, чтобы сделать лонч новой А серии смартфонов OPPO незабываемым и интересным, мы пригласили известную украинскую поп диву стать со-ведущей презентации. Итак, Новую А серию представят национальный тренер OPPO AED Украина вместе со звездной гостьей, веселой и красивой любимицей тысяч украинцев. Она активно пользуется социальными сетями и современными технологиями, и, будучи на одной волне с аудиторией OPPO, выскажет свои впечатления от нового смартфона с точки зрения пользователя.



OPPO постоянно изучает новые возможности, внедряет современные технологии, чтобы не только удовлетворить, но и предупредить потребности пользователей. OPPO стремится открыть своим пользователям мир приключений и творчества, сохранить памятные А-моменты и помочь с самопрезентацией или решением различных задач. Смартфоны OPPO А серии полностью этому соответствуют.



Модельный ряд А серии — OPPO А91, А52, А72, А31, А12 — отличают:

• Ультра-тонкий корпус

• Стильный дизайн и цвета

• AI Photography

• Захватывающе большой экран

• Большой аккумулятор, который держит заряд целый день



Обновленная А серия смартфонов OPPO имеет последнюю версию кастомизированной операционной системы на базе Android 10, ColorOS 7.1, которая обеспечивает полное погружение в виртуальный мир и может адаптироваться к различным сценариям использования. Облегченный визуальный язык создает необычайный эстетический опыт.



Эти смартфоны разработан как гаджеты для съемки, они делают создание и редактирование фото и видео более доступными.

Видеосъемка в качестве 4K, которая будет доступна для OPPO А52 и А72, делает видео более четкими, более стабильными, с более яркими цветами и без задержек. Именно это нужно в наше время, когда увеличился спрос на визуальный контент в соцсетях и технологический прогресс в использовании развлекательного контента.



Кроме того, OPPO А52 и А72 оснащены чипсетом Qualcomm 665, который демонстрирует улучшенные возможности в экономном потреблении энергии. Hyper Boost совершенствует производительность телефона на системном уровне. Это гарантирует плавное управление играми и разумную скорость кадров. Для повышения безопасности персональных данных в гаджет встроена защита конфиденциальной информации в режиме реального времени.



Мощность OPPO A91 обязательно оценят геймеры. Смартфон обладает технологией Game Boost 2.0, изучает производительность телефона и ликвидирует проблемы с задержкой и управлением.