Партнерство ОРРО AED Украина и гипершоу "Маска"

16 марта 2021, 9:45

Представители компании ОРРО AED Украина, телеканала «Украина», а также ведущий шоу Владимир Остапчук рассказали, что происходит за кулисами проекта и как ОРРО продвигают свой бренд для аудитории в несколько миллионов.

Среди большого количества контента на украинских телеканалах особой популярностью у зрителей пользуются шоу развлекательно-конкурсного характера. Каждого выпуска ждут с нетерпением, болеют за участников, находят себе новых кумиров. Недавно у украинцев появился еще один повод прильнуть к экранам: с 16 января на телеканале «Украина» стартовало гипершоу «Маска». Это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer, эксклюзивные права на показ которого телеканал «Украина» приобрел у компании Fremantle. В телепроекте участвуют знаменитости, представленные в невероятных образах. За масками персонажей скрываются актеры, вокалисты и артисты других жанров, спортсмены и даже политики.

ОРРО в эпицентре событий

Молодая компания ОРРО AED Украина в ярком, масштабном и инновационном шоу увидела отражение своих качеств. Чтобы больше узнать о шоу, его успехе у украинских зрителей, а также понять, на чем основана дружба ОРРО AED Украина с телеканалом, мы пообщались с причастными к этому невероятному проекту.

Директор по маркетингу ОРРО AED Украина Александр Кощавка рассказал о том, как произошло знакомство бренда и организаторов шоу и как они вместе создают историческое событие.

Знакомство состоялось еще в конце прошлого года. Представители телеканала «Украина» обратились к нам через нашего медиапланинг-партнера с предложением участия в новом гипершоу «Маска». В то время мы присматривались к вариантам спонсорских проектов на 2021 год, и я не рассчитывал на столь стремительное начало сотрудничества и подготовки к шоу. ОРРО предложили очень интересный пакет спонсорских проявлений в качестве генерального спонсора. Времени на раздумия не было, поэтому мы приняли предложение телеканала и шоу «Маска» и взялись разрабатывать и согласовывать концепцию интеграции бренда ОРРО и смартфонов в шоу. Можно сказать, что мы нашли друг друга в нужное время и при удачном стечении обстоятельств.

На первый взгляд костюмированное песенное шоу никак не соотносится с брендом смарт-устройств. Что же объединяет бренд ОРРО и проект «Маска»?

ОРРО — это глобальный бренд смарт-устройств, который представлен более чем в 40 странах и сохраняет лидерские позиции на мировом рынке. «Маска» — это гипершоу мирового уровня, которое привлекает все больше внимания и получает любовь зрителей благодаря формату и красоте зрелища. ОРРО в Украине относительно новый бренд. Мы стремительно развиваемся и завоевываем приверженность украинского потребителя, что подтверждают более ста тысяч приобретенных единиц смартфонов и аксессуаров в нашей стране. Поэтому мы решили приобщиться к тренду быстрого развития, всеукраинской узнаваемости и бума популярности, поскольку не сомневались в том, что шоу «Маска» получит потрясающие показатели охвата украинской аудитории в телеэфире и займет топовые позиции в трендах украинского YouTube. Для нас сотрудничество с шоу «Маска» — достойная возможность донести до наших потребителей информацию о продуктах ОРРО и ценностях бренда в невероятном окружении одновременно знакомых и загадочных героев-масок.

Какие виды интеграции были задействованы? Почему именно они?

Шоу «Маска» в Украине представляет собой оригинальный формат компании Fremantle. У глобального правообладателя есть специальные требования к производству шоу в Украине, призванные обеспечить наилучшее качество финального развлекательного телепродукта. Эти требования касались и нас как генерального спонсора. Поэтому мы полностью доверились продакшен-компании телеканала «Украина» и получили нативные по отношению к сюжету шоу интеграционные материалы. Прежде всего речь идет о продакт-плейсменте и продакт-юсидже, которые отлично сняты и смонтированы видеопродакшен-командой канала и интегрированы в лучшие и самые горячие моменты гипершоу. Продакт-плейсмент-материалы также были сняты вместе с самими героями шоу — масками, что еще теснее соединило бренд и шоу. Как и фирменные 3D-видео и графические элементы. Этот набор интегрированного контента, на мой взгляд, дает зрителям ощущение максимального присутствия бренда ОРРО и раскрывает особенности наших смартфонов OPPO Reno4 серии.

Почему для сотрудничества с шоу была выбрана Reno4 серия смартфонов? Чем она примечательна?

На данный момент OPPO Reno4 серия смартфонов представлена двумя субфлагманскими смартфонами с отличными фото- и видеовозможностями и трендовым изящным дизайном в легком корпусе. Именно об этих продуктах ОРРО мы и хотели рассказать больше украинским зрителям. Именно смартфоны OPPO Reno4 Pro и OPPO Reno4 Lite — ключевые модели текущего сезона, они крутые. Поэтому решение о продукте в кадре было очевидным.

Поделитесь первыми результатами. Довольны ли вы сотрудничеством? Есть ли планы на следующий сезон?

Пока это первое спонсорское интеграционное взаимодействие бренда ОРРО в украинском телеэфире. Конечно, на результат влияют не только рейтинги, но и контент и видео, созданные для проекта. В этом отношении я более чем доволен профессионализмом команды шоу «Маска». Но рейтинги тоже важны, поэтому мы внимательно мониторим выполнение плановых показателей. Шоу оказалось таким популярным, что даже завышенные показатели были перевыполнены.

Владимир Остапчук: «Для меня большая честь — быть ведущим этого проекта»

Ведущим шоу «Маска» стал Владимир Остапчук. Зрелище такого масштаба для него не новость, собственно как и сотрудничество с ОРРО (в прошлом году Владимир участвовал в новогоднем проекте «Переснять Новый год с ОРРО»). Впрочем, по его словам, каждый раз как первый. Ведущий и шоумен поделился первыми впечатлениями от участия в самом загадочном телепроекте, а также впечатлениями от смартфонов ОРРО Reno4 серии и от сотрудничества с брендом ОРРО.

Какой была первая реакция, когда вас пригласили стать ведущим шоу «Маска»?

Я уже тогда знал, что это очень известное международное шоу. И замечательно, что канал «Украина» приобрел оригинальный формат.

Во-первых, для меня большая честь — быть ведущим этого проекта. А во-вторых, это вызов, потому что приобщаешься к самому инновационному шоу на нашем телевидении. И судя по тому, как этот формат сейчас взрывает все рейтинги, он стоит того, чтобы принять в нем участие. Это действительно уникальный опыт!

Что вам нравится в шоу, а что стало настоящим вызовом?

Очень нравится подход к созданию масок. Надо понимать, что на сцене маски двигаются не так, как обычный человек: они лишены мимики, а их возможности использования жестов, язык тела ограничены. Поэтому надо было делать акцент на сцене, ее инновационности, показывать, как она светится и крутится. И это все снимало огромное количество камер, а ставили шоу лучшие режиссеры-постановщики. Поэтому для меня некоторые вещи были открытием, и на все я смотрел с восторгом.

А вызовом стало то, что в каждом эфире я появляюсь в новом образе. В одном выпуске я Супермен, а в другом — Эльза из «Ледяного сердца». Иногда это очень сложные образы. И дело не только в гриме, ведь тебе нужно вести себя на сцене соответствующим образом. По сути, ведущий этого проекта не столько модератор, сколько хозяин. Ты должен понимать, что маски, которые стоят рядом, — суперзвезды (это не обычное шоу талантов). А еще ты должен налаживать связь между зрителями и детективами. Словом, шоу «Маска» — это детективное приключение, в котором ты с восторгом участвуешь.

Интегрировать бренд ОРРО у вас получается очень натурально. Как вам смартфоны ОРРО Reno4 серии? Что нравится больше всего?

На самом деле пока у меня была возможность пользоваться смартфоном OPPO только при интеграции. Заметил, что он очень интуитивный. И оснащен действительно крутой камерой. Очень хотелось бы немного дольше потестить новый смартфон и оценить все его «фишки».

На ваш взгляд, что общего у бренда ОРРО и шоу «Маска»? Считаете ли вы эту коллаборацию успешной?

Однозначно да! Потому что бренд OPPO позиционирует себя как инновационный. И шоу «Маска» тоже инновационное во многих аспектах, начиная с постановок и заканчивая креативностью интеграции.

Что объединяет вас с брендом? Планируете ли новые совместные проекты? Возможно, вы знаете, какой новый продукт ОРРО представят в конце первого сезона шоу «Маска»?

Буду рад планировать. Обращайтесь — я с радостью. И кстати, мне приятно, что бренд OPPO поздравил меня с Новым годом. Спасибо!

По поводу нового продукта — нет, не знаю. Но слышал, что на съемках был новый телефон, который только что привезли в Украину.

Любимое шоу миллионов

То, что украинские зрители сейчас массово смотрят шоу мирового масштаба, — заслуга прежде всего инициативных работников телеканала «Украина». Привезти «Маску» в Украине оказалось большим челленджем. Но оно точно того стоило: сейчас каждый выпуск шоу смотрят почти 5 млн украинцев. Главный рецепт от телеканала «Украина» — верить, что все возможно, настойчиво идти к цели и выбирать надежных партнеров-единомышленников. Для телеканала таким партнером стал бренд ОРРО.

Виктория Жерельникова, руководитель отдела спонсорства департамента маркетинга канала «Украина», поделилась первыми успехами шоу и рассказала о сотрудничестве с ОРРО.

Сегодня «Маска» — самый успешный развлекательный проект канала «Украина» и лучшая премьера сезона на украинском телевидении. Каждый выпуск смотрят минимум 4,5 млн зрителей, а общий охват по аудитории 4+ (вся Украина) уже превысил 10 млн, и это только в эфире. Ведь каждый выпуск «Маски» также попадает на первые места в трендах YouTube, где официальный канал шоу уже собрал более 14 млн просмотров. По условиям формата для украинской версии «Маски» были созданы полностью новые площадки во всех социальных сетях. И мы видим живой интерес интернет-аудитории к нашему шоу, который с каждым выпуском растет. В каждой публикацией, под каждым новым видео или на YouTube-канале «Маски», в Facebook или Instagram происходит активное обсуждение. С самого первого выпуска мы получаем тысячи положительных комментариев в социальных сетях.

Детективная составляющая шоу привлекает все больше поклонников. Все пытаются угадать, кто же под маской. А острые, порой провокационные высказывания некоторых членов жюри только добавляют перца и удачно подогревают интерес к шоу.

Что, на ваш взгляд, привлекает зрителей в шоу? Какие персонажи нравятся больше всего?

«Маска» — это топ-шоу по популярности в каждой стране, где бы оно ни транслировалось, и причин тому много. Можно вспомнить и о фантастических костюмах, и об очень качественной и яркой «картинке» уровня Евровидения, об уровне постановок и музыкального материала, о концентрации звезд и неожиданных открытиях вокальных способностей у участников, которые не относятся к профессиональным певцам. Но на мой взгляд, главное — это интрига, детективная составляющая: угадывать звезду под маской очень интересно, особенно вместе с нашими лучшими в мире звездными детективами.

Симпатии зрителей к героям шоу постоянно меняются. Безусловно, есть лидеры, но, пока шоу продолжается, делать выводы рано. Мои любимцы — милый Циклопчик и невероятное Солнце.

Поделитесь интересными наблюдениями о шоу.

Если коротко, то это очень опасное шоу: оно затягивает. Уже полстраны «подсело», и на очереди вторая половина. Другой интересный факт: это проект, объединяющий людей. Его смотрят семьями, подъездами, рабочими коллективами. Даже члены жюри из конкурентов по сцене превратились в настоящую команду детективов, потому что расследование их объединяет. Если говорить об интересных фактах, то их множество: сколько стразов ушло на костюм Солнца, сколько весит Дракон, где можно увидеть маски собственными глазами. Обо всем этом и о многом другом мы расскажем в наших соцсетях и в следующих выпусках шоу.

Как долго вы работали над тем, чтобы привезти шоу «Маска» в Украину? Сейчас, когда шоу уже стартовало, можете сказать, стоило ли оно таких усилий?

Мы провели почти годовые переговоры с форматником и выиграли тендер на производство в соревновании с другими украинскими телеканалами, собрали очень профессиональную команду, привлекли самых известных украинских звезд, изготовили невероятные костюмы. И несмотря на то, что «Маска» вышла в достаточно жесткой конкурентной среде, мы убеждены, что она стоит всех этих усилий, и цифры говорят сами за себя.

Почему выбрали бренд ОРРО для сотрудничества? Что вас объединяет?

Бренд OPPO полностью соответствует характеру шоу: яркий, инновационный, загадочный, всегда на пике технологий. Даже слоган бренда «Двигайся ярко» мог бы быть девизом самого проекта. Мы рады сотрудничать с мировым брендом OPPO и убеждены, что это не последний наш совместный проект. Ведь все самое интересное ждет нас впереди.

Шоу «Маска» выходит на телеканале «Украина» каждую субботу в 21:00. Уже вышло 7 эпизодов, и 7 замаскированных участников открыли свои личности.