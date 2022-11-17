OPPO AED Україна представляють нові ціни на найпопулярніші гаджети

17 ноября 2022, 10:45

Напередодні «чорної п’ятниці» OPPO AED Україна оголошують два тижні неймовірних знижок, із 14 по 28 листопада.

Протягом цього часу на найпопулярніші моделі та новинки бренду діятимуть святкові знижки. Це унікальна нагода придбати омріяний гаджет за привабливою ціною.

Зокрема, чудовою новиною для поціновувачів преміальної якості стануть спеціальні ціни на смартфони. Продуктивні, витривалі, стильні, надлегкі, смартфони ОРРО — незамінні помічники в повсякденному житті. Вони завжди залишатимуться поруч завдяки потужному акумулятору та вбудованій технології швидкої зарядки.Тож з 14—28 листопада новинка ОРРО А17 (4ГБ/64ГБ) коштуватиме лише 5555 грн замість 6999 грн, ОРРО A57s (4ГБ/64ГБ) — 6555 грн замість 8799 грн, OPPO A96 (6ГБ/128ГБ) — 9999 грн замість 11999грн, субфлагман OPPO Reno7 (8ГБ/128ГБ) коштуватиме 12222 грн замість 14999 грн.У пошуках надійного друга-смартфона користувачі часто вимушені йти на компроміс, вибираючи між високою ціною та не дуже гарною якістю. Але не з ОРРО і тим більше не цього разу. Адже з 21 по 28 листопада виробник пропонує знижку на ОРРО А16 (3ГБ/32ГБ) та ОРРО А54s (4ГБ/128ГБ). У цей період ОРРО А16 коштуватиме 5555 грн замість 5999 грн, а ОРРО А54s - 7999 грн замість 8999 грн.Гонитва за інноваційними технологіями стає дедалі видовищнішою. Тож, до «Чорної п’ятниці» компанія також робить більш доступними бездротові TWS-навушники. Відчуйте нову якість звуку з ОРРО Enco Air2 лише за 1777 грн, зі стильними ОРРО Enco Free2 за 2999 грн і з потужними ОРРО Enco Air2 Pro за 2999 грн.Акційні моделі смартфонів ОРРО, а також бездротові навушники доступні для українських користувачів на сайтах та в мережах партнерських магазинів Comfy, Фокстрот, Eldorado, Rozetka, Citrus, АЛЛО, KTC, Ringoo, F5, Vodafone та інших.

Нагадуємо, що в точках продажу ОРРО працюють досвідчені консультанти, які завжди раді надати вичерпну інформацію про гаджети ОРРО, щоб кожен покупець міг зробити дійсно розумну покупку.