OPPO оголосили знижки до 8 березня

27 февраля 2024, 23:00

OPPO AED Україна оголосили весняні знижки на найпопулярніші моделі смартфонів , бездротових TWS навушників та планшетів.



Смартфон OPPO Reno10 PRO (12/256 ГБ) оснащений 3D-вигнутим 6.7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Смартфон має потрійну систему камер, що складається з флагманської 50 МП IMX890 основної камери, 32 МП IMX709 телефото-портретної камери і надширококутної 8 МП камери з кутом огляду 112°. На передній панелі пристрою знаходиться 32МП селфі-камера з додатковим сенсором IMX709. До того ж, ви зможете записувати відео 4K з високою чіткістю, деталізацією та насиченістю кольорів.

OPPO Reno10 PRO оснащений процесором Snapdragon 778G, який відповідає за швидкість та ефективність роботи. Тривалу автономну роботу забезпечує місткий акумулятор на 5000 мАг, а також швидка 67Вт зарядка SUPERVOOC. Що стосується зберігання даних, смартфон має функцію розширення RAM до 24 ГБ (12+12) ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.Звичайна ціна 22 999 грн - Акційна ціна (26/02-10/03) 19999 грн.

Молодша модель ОРРО Reno10 (8/256) коштуватиме 15 999 грн замість 19 999 грн в період з 19/02 по 10/03.



Смартфон ОРРО Reno8 Т (8/128 ГБ) - це перший смартфон Reno серії, що працює на надпотужному 6-нанометровом процесорі Mediatek Helio G99 та який може похизуватись 100 Мп портретною камерою у парі з 32 Мп селфі-камерою та 2 Мп мікролінзою з 20- або 40-кратним збільшенням.

Лабораторії OPPO спеціально протестували ОРРО Reno8 T на 48 місяців захисту продуктивності, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть після чотирьох років використання, а пило- та водонепроникна конструкція OPPO Reno8 T має клас захисту IP54, що означає, що ваш смартфон захищений від попадання пилу та інших частинок всередину.



Завдяки акумулятору високої місткості на 5000 мАг та 33Вт SUPERVOOC технології заряджання, ОРРО Reno8 T може зарядитись до 100% за 67 хвилин. Що стосується зберігання даних, смартфон має функцію розширення RAM до 16 ГБ (8+8) ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.



Звичайна ціна 11 999 грн - Акційна ціна (26/02-10/03) 8 999 грн.



Смартфон OPPO A38 (4/128Гб) на платформі MediaTek Helio G85 з 33Вт SUPERVOOC швидкою зарядкою і 5000 мАг потужним акумулятором. Пристрій може похвалитися 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, приголомшливим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і режимом надгучності, що ідеально поєднуються для забезпечення виняткового користувацького досвіду для повсякденного використання та розваг. Пристрій має 6,56-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 90 Гц і колірною гамою 96% DCI-P3, який може досягати 720 ніт яскравості в режимі високої яскравості. OPPO A38 оснащений 4Гб RAM+128Гб ROM та технологією розширення пам'яті, яка дозволяє конвертувати вільний простір ПЗУ в додаткові 4 Гб оперативної пам'яті.

OPPO A38 також пропонує користувачам режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає посилити гучність динаміка на 300%.

Звичайна ціна 6 999 грн — Акційна ціна (26/02-10/03) 4 999 грн.Нові бездротові навушники OPPO Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, а титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Функція Enco Master Equalizer з трьома звуковими профілями: Збалансований, Бас і Динамічний, Enco Buds2 Pro робить навушники надзвичайно багатогранними. Ще одна перевага навушників Enco Buds2 Pro — чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин. Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови. Enco Buds2 Pro мають захист від пилу та води за стандартом IP55.Звичайна ціна 2 499 грн — Акційна ціна (26/02-10/03) 1 999 грн

Молодша модель ОРРО Enco Buds2 коштуватиме 999 грн замість 1 999 грн в період з 26/02 по 10/03.



Новинку, планшет OPPO Pad Neo (6/128 Гб), також можна придбати за святковою знижкою. Планшет працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Завдяки провідному в галузі 11,4-дюймовому ReadFit дисплею з частотою оновлення 90 Гц, роздільною здатністю 2.4K та співвідношенням сторін 7:5, чотирьом динамікам з технологією Dolby Atmos®, тривалій автономній роботі, а також набору розумних і зручних функцій для підключення різних пристроїв, OPPO Pad Neo забезпечує відмінні можливості для розваг з винятковим комфортом, яким користувачі можуть насолоджуватися протягом усього дня.

Живить OPPO Pad Neo динамічна комбінація підтримки швидкого заряджання SUPERVOOC 33 Вт і великого акумулятора ємністю 8 000 мАг, що забезпечує швидку підзарядку і тривале використання протягом усього дня. Крім того, планшета вистачить на неймовірних 514 годин роботи в режимі очікування.Великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. Розширюйте місткість сховища, додатково встановлюючи карту microSD до 1Тб та отримайте ще більше простору для фото, відео та файлів. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.Звичайна ціна 12 999 грн — Акційна ціна (19/02-10/03) 11 999 грн

Старша модель ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) коштуватиме 13999 грн замість 14 999 грн у період з 19/02 по 10/03.

Також у акції приймають участь й багато інших моделей гаджетів ОРРО, як-от:Смартфон ОРРО A98 коштуватиме 11 999 грн замість 12 999 грн (26/02-10/03)Смартфон ОРРО A78 8/256 коштуватиме 8 499 грн замість 11 111 грн (26/02-10/03)Смартфон ОРРО A78 8/128 коштуватиме 7 499 грн замість 9 999 грн (26/02-10/03)Смартфон ОРРО A58 8/128 коштуватиме 6 999 грн замість 8999 грн (19/02-10/03)Смартфон ОРРО A58 6/128 коштуватиме 5 999 грн замість 7 999 грн (26/02-10/03)Смартфон ОРРО A18 коштуватиме 4 499 грн замість 5 999 грн (26/02-10/03)Смартфон ОРРО A17 коштуватиме 3 999 грн замість 5 555 грн (26/02-10/03)Смартфон ОРРО A17k коштуватиме 3 499 грн замість 4 555 грн (26/02-10/03)TWS навушники ОРРО Air3 Pro коштуватиме 2 999 грн замість 3 499 грн (26/02-10/03)TWS навушники ОРРО Air3i коштуватиме 1 499 грн замість 1 999 грн (26/02-10/03)Планшет ОРРО Pad Air 4/128 коштуватиме 7 999 грн замість 9 999 грн (26/02-10/03).Весняні знижки на гаджети ОРРО діятимуть на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.