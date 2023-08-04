OPPO Reno10 Pro 5G отримав вигнутий дисплей і швидку зарядку

4 августа 2023, 14:45

Oppo Reno10 Pro 5G — досить потужний і багатофункціональний смартфон із чудовою якістю зображення, тривалим часом автономної роботи та стильним дизайном. Він ідеально підходить для користувачів, які шукають доступний смартфон із усіма функціями, які вони можуть отримати.





Перш за все, він оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2412 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, який забезпечує чудове зображення та плавну роботу. Смартфон також дуже швидко заряджається завдяки ультрашвидкій зарядці SUPERVOOC з потужністю 80 Вт і добре тримає заряд завдяки фірмовому чіпу керування живленням SUPERVOOC S.

Тильна поверхня сріблясто-сіра і переливається світлом під різними кутами. Це міцний пластик із точковим покриттям, яке робить плями та подряпини непомітними. По периметру корпусу проходить металева рамка, яка не тільки доповнює враження від дизайну, а й зміцнює корпус. При цьому телефон виглядає тонким і добре тримається в руці.





А головне, дисплей має вигнуті краї, які плавно ховаються під металевою рамкою, яка таким чином залишається непомітною при погляді зверху. Безель закруглений по кутах, що створює додатковий преміальний ефект.

На тильній стороні розташований великий острівець основної камери, який має три сенсори. І тут не зовсім зрозуміло, як краще поставити телефон. Якщо екран опущений, це не добре для дисплея. Якщо екран піднятий, то смартфон буде спиратися на острів камери. І, здається, вони можуть таким чином почухатися. Тому рекомендуємо придбати підставку або покласти телефон на м'яку поверхню.

Відео та аудіо



OPPO Reno10 Pro 5G має дуже яскравий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей. Його роздільна здатність — FullHD+ (2412×1080), що дає 394 ppi. Співвідношення сторін становить 20:9, а співвідношення екрана до корпусу становить 93%.



Дисплей має 10-бітну колірну гамму, яка дає неймовірні 1,07 мільярда кольорів, має яскравість до 950 ніт і підтримує HDR10+. Частота оновлення становить 120 Гц. Оновлення екрана надзвичайно плавне.



Дисплей захищений склом AGC Dragontrail Star 2, яке, за словами виробника, має на 20% кращу стійкість до падінь, ніж Corning Gorilla Glass 5.

Що стосується відтворення звуку, наявність лише одного динаміка не покращує якість і зменшує враження від перегляду відео та ігор.



Але через звичайні та Bluetooth навушники якість звуку відмінна. Те саме стосується телефонних дзвінків. Шумозаглушення хороше, і співрозмовник начебто поруч.

OPPO Reno10 Pro 5G працює не на якомусь флагманському процесорі, наприклад Snapdragon 8 gen 2, а на 8-ядерному Snapdragon 778G 5G. Тобто це не найпотужніший, але пристойний процесор з 8 ядрами:

одне ядро ​​Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц,

три Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц,

чотири ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на частоті 1900 МГц.

Чіпсет має графічний процесор Adreno 642L і 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X 2133 МГц. За допомогою технології MemoryBoost пам'ять можна розширити шляхом додавання віртуальної оперативної пам'яті.

Ємність накопичувача OPPO Reno10 Pro 5G становить 256 ГБ з технологією UFS 2.2 без можливості розширення. Як ми вже згадували раніше, телефон не має слота для карти пам'яті. Однак він підтримує підключення зовнішніх пристроїв до порту USB Type-C 2.0 у режимі USB OTG.

OPPO Reno10 Pro має потужний акумулятор ємністю 4600 мАг і чіп керування живленням SUPERVOOC S. Тому легко тримає заряд при середньому навантаженні протягом двох діб. При цьому я дивився пару годин відео, іноді слухав музику та грав в ігри, робив кілька знімків на камеру, дзвонив і відповідав на дзвінки, постійно користувався месенджерами та електронною поштою.

Смартфон оснащено швидкою зарядкою SUPERVOOCTM потужністю 80 Вт, яка дозволяє заряджати до 100% трохи більше ніж за 25 хвилин. За 16 хвилин телефон заряджається до 70%, чого вистачить для активного використання протягом дня.

Ціна OPPO Reno10 Pro 5G в Україні - 22999 грн.