Вице-президент OPPO рассказал о совместном с Qualcomm проекте 5G

18 декабря 2020, 9:45

Вице-президент OPPO и президент по глобальным продажам Ален Ву получил приглашение выступить онлайн с речью в рамках кампании Qualcomm "5G для всех".

Ален Ву упомянул о сотрудничестве OPPO и Qualcomm в сфере 5G, подчеркнув, что компании продолжат популяризировать 5G на глобальном уровне и создавать новые ценности для пользователей 5G во всем мире.

"5G для всех" — онлайн-кампания по развертыванию 5G, которое стало возможным благодаря Qualcomm и ведущим поставщикам, таким как OPPO, предлагающим 5G для более широкого спектра продуктов. Энрико Сальватори, старший вице-президент и президент Qualcomm Europe в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), представил Алена Ву публике, после чего тот рассказал о сотрудничестве и общем видении компаний OPPO и Qualcomm.



Ален Ву, вице-президент OPPO и президент по глобальным продажам, выступает с речью в рамках кампании Qualcomm "5G для всех"

"В 2020 году развитие 5G набирает обороты. Глобальное развертывание 5G стало приносить плоды: все больше пользователей с нетерпением ждут возможности опробовать сеть и устройства 5G, — сказал Ален Ву. — OPPO и Qualcomm связывают очень давние доверительные отношения. Мы не только разрабатывали вместе 5G-смартфоны на базе мобильных платформ Snapdragon 8-й и 7-й серий, но и добились значительного прорыва в сфере 5G-технологий. В дальнейшем OPPO продолжат сотрудничество с Qualcomm, чтобы предоставлять клиентам более качественный пользовательский опыт в сфере 5G".

В апреле 2019 года, преодолев множество технических препятствий, OPPO Reno 5G с процессором Snapdragon 855 стал первым коммерческим 5G-смартфоном, появившимся на европейских рынках. После этого мобильную платформу Qualcomm Snapdragon получили также OPPO Reno4 и OPPO Find X2 серии. Новые смартфоны OPPO Find X серии, которые появятся на рынке в начале 2021 года, будут одними из первых гаджетов с процессором Snapdragon 888. Кроме того, OPPO и Qualcomm, тестируя 5G, сотрудничали с крупными сетевыми операторами по всему миру, чтобы обеспечить большему количеству клиентов более быструю и стабильную работу 5G и превосходный пользовательский опыт. Это привело к прорыву в таких областях, как DSS и 5G SA.

На недавней конференции INNO DAY 2020 компания OPPO предложила новую концепцию использования технологий, чтобы люди могли запечатлеть окружающую их красоту и расширить границы воображения в будущем. В эпоху интернета опыта (Internet of Experience) OPPO стремятся предоставить более широкому кругу потребителей возможность беспрепятственно использовать молниеносную скорость и удобство 5G. Руководствуясь принципом "Технологии для человечества, доброта для всего мира", бренд OPPO как пионер и пропагандист 5G продолжит сотрудничество с Qualcomm, чтобы действительно сделать 5G доступным для пользователей во всем мире.