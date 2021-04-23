Смартфон OPPO K9 5G получит чип Snapdragon 768G и систему охлаждения

23 апреля 2021, 11:45

Не так давно мы сообщали, что на 6 мая китайская компания OPPO наметила презентацию ряда продуктов, в число которых войдёт смартфон K9 5G.

Новые тизеры, обнародованные разработчиком, раскрывают дополнительные подробности об этом аппарате.

Ранее говорилось, что смартфон получит тройную камеру с 64-мегапиксельным основным сенсором, аккумуляторную батарею с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки и дисплей FHD+ AMOLED с интегрированным дактилоскопическим сканером.



Один из новых тизеров сообщает об использовании процессора Qualcomm Snapdragon 768G, который объединяет вычислительные ядра Kryo 475 с частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и сотовый модем Snapdragon X52 5G. Охлаждением этого чипа займётся высокоэффективная система с испарительной камерой.



Другое рекламное изображение раскрывает некоторые физические характеристики: смартфон заключён в корпус толщиной 7,9 мм, а вес составляет 172 г.



Из различных источников известно, что объём оперативной памяти составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт. Разрешение фронтальной камеры — 32 млн пикселей. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11.

(С) 3dnews.