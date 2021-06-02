OPPO сотрудничает с Thales над созданием первой eSIM, совместимой с 5G SA

2 июня 2021, 11:45

Компания OPPO презентовала первую в мире 5G SA-Compatible еSIM (совместимая еSIM), разработанную в сотрудничестве с ведущей мировой компанией Thales, на флагманском 5G-смартфоне OPPO Find X3 Pro.

5G Standalone (SA) еSIM на базе OPPO Find X3 Pro открывает пользователям доступ к передовому 5G-опыту, который предлагают сети 5G SA. А еще позволяет как пользователям, так и операторам мобильной связи оценить преимущества еSIM-технологии.

В отличие от традиционных SIM-карт, которые нужно самостоятельно вставлять в устройства, eSIM уже интегрирована в него. Пользователи могут наслаждаться надежным и плавным цифровым опытом, выбирая планы подключения от любимых мобильных операторов со своего смартфона. Таким образом, Thales eSIM помогает мобильным операторам достойно преодолевать вызов цифровой трансформации. Кроме смартфонов и носимых устройств, таких как умные часы, eSIM также широко используется в технологиях Connected Vehicles и Industrial Internet of Things (IIOT).

5G SA (Standalone) сети с меньшими задержками, большей гибкостью и более богатым 5G-опытом разворачиваются основными операторами мобильной связи по всему миру как основная 5G-инфраструктура будущего. Возглавляют развитие 5G-технологий OPPO и Thales, которые первыми в мире поддержали сеть 5G SA на устройстве, работающем на eSIM.

«Как ведущая глобальная технологическая компания OPPO изначально стимулировала развитие 5G-технологий. Мы стремимся предложить пользователям инновационный 5G-опыт и рассматриваем eSIM как интересную перспективу его предоставления, — сказал Ся Ян, старший директор Carrier Product, OPPO. — Благодаря техническому сотрудничеству с Thales мы сделали OPPO Find X3 Pro одним из первых устройств, оснащенных 5G SA-совместимой eSIM. Поскольку сети 5G SA разворачиваются довольно быстро, внедрение 5G SA-совместимой eSIM дает пользователям OPPO Find X3 Pro во всем мире больше возможностей».

Thales — ведущий мировой поставщик eSIM на аппаратной основе. Кроме того, компания обеспечивает управление eSIM-подключением, имея более 200 платформ управления eSIM, признанных операторами мобильной связи, альянсами операторов, MVNO (виртуальные операторы сотовой связи) и OEM-производителями на всех континентах. Поскольку Thales — ключевой партнер OPPO в eSIM-проектах, разработки Thales в сфере eSIM уже доступны в OPPO Watch — первых умных часах OPPO со встроенным сотовым подключением.

OPPO и Thales тесно сотрудничали над интеграцией инновационного eSIM-решения от Thales в OPPO Find X3 Pro путем проверки сервера eSIM, настройки устройств, разработки дополнительных функций и т. д. Кроме того, компании вместе с операторами мобильной связи тестировали совместимость сети, чтобы проверить, можно ли использовать две одновременно активные линии (на основе съемной SIM-карты и eSIM-карты) с помощью OPPO Find X3 Pro. Благодаря этому сотрудничеству было доказано, что 5G SA впервые успешно внедрен на совместимом с eSIM устройстве.

«Мы имеем честь сотрудничать с OPPO для совершенствования и коммерциализации первой 5G SA-совместимой еSIM на OPPO Find X3 Pro, — сказал Жером Бенделл, вице-президент Thales в Северной Азии и генеральный директор Thales в Китае. — Это партнерство — важная веха в развитии технологии eSIM. Мы верим, что широкое использование технологии eSIM позволит еще лучше раскрыть преимущества 5G как для операторов, так и для потребителей. В частности, внедрение 5G SA eSIM помогает повысить доверие к мобильным операторам, развернувшим основные 5G-сети».

Исходя из потребностей и опыта пользователей, OPPO в 2018 году приступила к исследованию и разработке eSIM-технологий. С тех пор компания выпустила серию eSIM-совместимых смартфонов и умных часов. Смартфон OPPO Find X3 Pro, оснащенный 5G SA-совместимой eSIM, не только демонстрирует мощную техническую экспертизу OPPO и глубокое понимание eSIM-технологий, но и свидетельствует об инвестициях компании в стремительное развертывание 5G SA сетей, которое позволяет пользователям наслаждаться исключительным 5G-опытом.