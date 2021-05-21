Снимай микромир со смартфоном ОРРО Find X3 Pro

21 мая 2021, 14:25

ОРРО, ведущий бренд смарт-устройств, раскрывает секреты своего флагмана ОРРО Find X3 Pro.

Смартфон позволяет лучше рассмотреть привычные цвета и предметы, почувствовав себя ученым с настоящим микроскопом — в первую очередь благодаря уникальным микролинзам, помогающим увидеть и запечатлеть на снимках мельчайшие детали.

Смартфон ОРРО Find X3 Pro оснащен микролинзами, помогающими увидеть мир в мельчайших деталях. Микролинзы увеличивают предметы в 30 раз оптически и в 60 раз с гибридным зумом. В результате получаются снимки, выходящие далеко за рамки обычной макрофотографии. Когда-то возможность рассмотреть детали окружающего мира была доступна только ученым с микроскопом, теперь же OPPO дает такую возможность широкому кругу пользователей благодаря уникальным микролинзам ОРРО Find X3 Pro. Независимо от того, идет ли речь о сверхширокоугольной съемке или о фотографии с 60-кратным увеличением, масштаб не должен ограничивать ваш творческий потенциал и любознательность.

Известно, что объективы с большим зумом сверхчувствительны к белым пятнам и частицам волос на своей поверхности: крошечные элементы при многократном увеличении ухудшают качество фотографий. Разработчики ОРРО Find X3 Pro нашли выход из положения. Они использовали опыт производителей сапфирового стекла, световодов и камер, чтобы создать первые в мире микролинзы для смартфонов. А еще обработали линзы специальным раствором, что сделало их в 10 раз устойчивее к мелким частицам.



Разработчики смартфона позаботились и о практичности дизайна нового флагмана. Так, модуль микроскопа специально установлен на задней панели гаджета, а не на материнской плате.

ОРРО Find X3 Pro оснащен сапфировой линзой и кольцевой подсветкой на внешних компонентах камеры Microlens. В смартфоне сохранена структурная и эстетическая целостность, что обеспечивает качественную микро- и макрофункцию.

Проектирование дизайна модуля Microlense поставило перед разработчиками определенные задачи. Например, его цвет должен быть черным, чтобы соответствовать общему стилю устройства. При этом создатели ОРРО Find X3 Pro позаботились о том, чтобы черное световое кольцо с повышенной непрозрачностью сохранило способность работать на близком расстоянии при максимальном увеличении/приближении объекта. Объединив большой объектив и скрытый двойной световод, разработчики разрушили возможный барьер на пути к эстетическому совершенству и потрясающей фотографии.

Специальные чернила для ОРРО Find X3 Pro улучшали более 10 раз, пока разработчики не достигли оптимальной степени непрозрачности. А кольцевой световод создавали в два раза дольше, ведь ничто не должно нарушить практически идеальный дизайн нового флагмана.

Кольцевое освещение и световод важны для микролинз ОРРО Find X3 Pro, ведь расстояние фокусировки камеры Microlens примерно 3 мм. Благодаря изготовленному на заказ кольцевому световоду Microlens может равномерно фиксировать освещенные изображения, обеспечивая точный цветовой баланс и четкую перспективу.

У светового кольца ОРРО Find X3 Pro нет обычного светодиода, так как стандартный модуль вспышки будет слишком большим и ярким, а это приведет к неравномерной экспозиции. Проанализировав ситуацию, компания OPPO изменила диапазон цветовой температуры и синхронизировала его с настраиваемой кольцевой подсветкой Microlens.Смартфон ОРРО Find X3 Pro способен исследовать мир в деталях, включая структуру ткани, строение кожи, волос, растений и мельчайших насекомых. С помощью микролинз все объекты принимают новую, увеличенную форму, открывая простор для творчества. Флагман ОРРО Find X3 Pro позволяет делать лучшую в своем классе широкоугольную и сверхширокоугольную фотографию.