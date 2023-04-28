Poco X3 Pro vs Poco F3 – кто лучще?

28 апреля 2023, 20:36

Poco X3 Pro и Poco F3 – это два смартфона от компании Xiaomi с похожими характеристиками, но разными функциональными возможностями. Читайте детальнее.

Poco X3 Pro является более производительным устройством, оснащенным процессором Snapdragon 860 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. Его дисплей имеет размер 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, Poco X3 Pro имеет тройную камеру с главным датчиком 48 Мп, аккумулятор емкостью 5160 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Poco F3, с другой стороны, имеет более производительный процессор Snapdragon 870, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Дисплей также имеет размер 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, Poco F3 имеет двойную камеру с главным датчиком 48 Мп, аккумулятор емкостью 4520 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Оба смартфона также поддерживают 5G и NFC, но Poco F3 также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Итак, оба смартфона отличаются достаточной производительны и имеют ряд продвинутых характеристик, но Poco F3 имеет некоторые дополнительные возможности, которые делают его еще более производительным и функциональным.

Модель X3 Pro выполнена в пластиковом корпусе. Спереди есть точечный вырез под селфи-камеру, а сзади расположена система основных камер из трех объективов. Дизайн Poco X3 Pro отличается светоотражающей полосой в центре, мягко переливающейся разными оттенками, и практически матовой текстурой по бокам. Модель представлена в трех элегантных расцветках — черный, синий, бронзовый, что делает смартфон современным и стильным одновременно. Материал устойчив к появлению отпечатков пальцев, поэтому можно не бояться, что внешний вид устройства испортится. При весе 215 грамм размеры устройства составили 165.3x76.8x9.4 мм.

У Поко Ф3 корпус более компактный, чем в версии Про, а спинка стеклянная, рамки сделаны из алюминия. Купить Poco F3 можно в четырех цветах: черный, белый, синий и серебристый.

Оба гаджета имеют защиту от воды по стандарту IP53. Это значит, что погружение на длительное время под воду смартфоны не выдержат, но намокнуть под дождем не боятся. Еще одна схожесть — сканер отпечатка, расположенный сбоку. Он используется для защиты персональной информации пользователя, срабатывает быстро.

И конечно же камеры смартфонов отличаются продвинутыми режимами. Основная камер Poco X3 Pro имеет четыре сенсора 48 + 8 + 2 + 2 Мп, а Poco F3 - всего три сенсора 48 + 8 + 5 Мп. Селфи же камеры в телефонах имеют разрешение 20 Мп.

Так что Рoco F3 подойдет тем, кому нужен AMOLED-экран, более мощный процессор и поддержка 5G. А Poco X3 Pro рекомендуем приобрести тем, кому нужна хорошая автономность от телефона и лучшие фотовозможности. К тому же за счет менее производительного процессора и IPS-экрана Poco X3 Pro стоит дешевле.