POCO F3 в новом цвете Moonlight Silver представлен в Украине

В марте бренд POCO представил в Украине свой новый флагман POCO F3 – смартфон, ориентированный на технологических энтузиастов и геймеров.
А уже с 21 декабря устройство будет доступно в Украине в новом цвете – Moonlight Silver, а приобрести его можно будет на маркетплейсе и в розничной сети АЛЛО.
POCO F3 Moonlight Silver будет доступным в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ. Рекомендованная розничная цена в Украине составит 12999 грн. До 10 января 2022 г. смартфон можно будет приобрести по акционной цене 10999 грн.
Основные характеристики POCO F3:
● мобильная платформа Snapdragon 870 5G с процессором Qualcomm® Kryo™ 585 (частота основного ядра до 3,2 ГГц);
● графический процессор Qualcomm Adreno 650;
● оперативная память LPDDR5 и поддержка UFS 3.1;
● технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;
● Wi-Fi 6;
● 5G-модуль Snapdragon X55 5G;
● 6.67" AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;
● защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 5;
● поддержка звуковой технологии Dolby Atmos;
● тройная AI-камера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и 5 Мп телемакромодуль;
● 20-мегапиксельная фронтальная камера;
● тройной микрофон и поддержка функции Audio Zoom;
● аккумулятор емкостью 4520 мА•ч (тип);
● быстрая зарядка мощностью 33 Вт.