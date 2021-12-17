POCO F3 в новом цвете Moonlight Silver представлен в Украине

17 декабря 2021, 14:15

В марте бренд POCO представил в Украине свой новый флагман POCO F3 – смартфон, ориентированный на технологических энтузиастов и геймеров.

А уже с 21 декабря устройство будет доступно в Украине в новом цвете – Moonlight Silver, а приобрести его можно будет на маркетплейсе и в розничной сети АЛЛО.

POCO F3 Moonlight Silver будет доступным в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ. Рекомендованная розничная цена в Украине составит 12999 грн. До 10 января 2022 г. смартфон можно будет приобрести по акционной цене 10999 грн.Основные характеристики POCO F3:● мобильная платформа Snapdragon 870 5G с процессором Qualcomm® Kryo™ 585 (частота основного ядра до 3,2 ГГц);● графический процессор Qualcomm Adreno 650;● оперативная память LPDDR5 и поддержка UFS 3.1;● технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;● Wi-Fi 6;● 5G-модуль Snapdragon X55 5G;● 6.67" AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;● защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 5;● поддержка звуковой технологии Dolby Atmos;● тройная AI-камера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и 5 Мп телемакромодуль;● 20-мегапиксельная фронтальная камера;● тройной микрофон и поддержка функции Audio Zoom;● аккумулятор емкостью 4520 мА•ч (тип);● быстрая зарядка мощностью 33 Вт.