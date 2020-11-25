Бренд POCO получит независимость от Xiaomi и будет сам выпускать смартфоны

25 ноября 2020, 9:45

Официальный аккаунт POCO Global в Twitter сообщил, что бренд вскоре станет независимым от компании Xiaomi.

Таким образом POCO сосредоточится на выпуске смартфонов своей собственной разработки. Напомним, что под брендом POCO до настоящего момента выпускались косметически модифицированные версии устройств Redmi.

О том, что POCO в будущем станет независимым брендом было заявлено ещё в середине января текущего года. Тогда об этом обмолвился исполнительный директор индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain). Сегодня POCO Global официально подтвердил грядущую реструктуризацию.



За время существования бренда POCO смартфоны под этим названием вышли на 35 рынков. Крупнейшими для бренда являются рынки Индии, Великобритании, Испании и Италии. Компания сообщила, что разработанный её собственными силами первый смартфон F1 был продан в количестве 2,2 миллионов устройств. При этом с 2018 года компания в целом реализовала более 6 миллионов смартфонов под брендом POCO по всему миру. Объём в 6 миллионов продаж не звучит внушительно, но таковы реалии современного мира жёсткой конкуренции на рынке мобильных устройств.



Производитель заверил, что после ухода в самостоятельное плаванье он останется «стоять на трёх принципах»:



Технологии, которые важны;

Дизайн продукта, основанный на отзывах клиентов;

Постоянное развитие.



Весьма вероятно, что первые устройства от независимой компании POCO мы увидим уже в первой половине будущего года.