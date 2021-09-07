Смартфоны Xiaomi 11T будут представлены 15 сентября

7 сентября 2021, 11:15

В своём аккаунте в Twitter компания Xiaomi подтвердила дату релиза новой серии флагманских смартфонов 11T — премьера состоится 15 сентября.

При этом производитель дополнительно рассказал пользователям и о некоторых технических деталях устройств — например, из серии слухов некоторая информация о Xiaomi 11T Pro переходит в разряд подтверждённых данных.

Известно, что команда Xiaomi давно готовилась выпустить новую серию относительно доступных флагманов. По данным популярного YouTube-канала The Pixel, старшая модель получит передовой чипсет Snapdragon 888, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также АКБ на 5000 мА·ч с зарядкой на 120 Вт (последнее официально подтвердила Xiaomi в Twitter).



Для сравнения, вариант предыдущего поколения Mi 10T Pro в своё время получил зарядку на 33 Вт и дисплей на 144 Гц, но только — LCD. Пост в Twitter косвенно подтверждает отказ Xiaomi от бренда Mi — нигде в тексте не упомянуто соответствующее название.



Блогеры раскрыли и цену 11T Pro — смартфон будет стоить 570-657 долларов. Модель Mi 10T Pro не продавалась в США, а в Европе стоила эквивалент $544. С учётом потенциальных улучшений новая цена может оказаться вполне рациональной. Если данные подтвердятся, новинка может стать одним из самых дешёвых смартфонов на флагманском Snapdragon 888 — приблизительно на одном уровне с Realme GT.



По имеющимся данным, для менее платёжеспособной аудитории Xiaomi готовит вариант (варианты) 11T на чипсете MediaTek. Ожидается, что он тоже получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

(С) 3dnews.