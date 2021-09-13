Xiaomi предлагает 3 обновления системы Android и 4 года обновлений для 11T

13 сентября 2021, 18:35

Компания Xiaomi объявляет, что серия смартфонов Xiaomi 11T – Xiaomi 11T Pro и Xiaomi 11T – получит 3 обновления системы Android, а также обновления патчей безопасности в течение 4 лет.

С этим изменением пользователи серии Xiaomi 11T получат лучший пользовательский опыт и долгосрочную безопасность данных. Хотя другие устройства пока не включены в эту программу, Xiaomi считает это позитивным изменением, которое удовлетворит потребности пользователей серии Xiaomi 11T.

«Благодаря непрерывному совершенствованию аппаратного обеспечения смартфона, его жизненный цикл постепенно увеличивается, и пользователям не нужно так часто менять свои устройства. По этой причине многие потребители уделяют большое значение получению последних обновлений, вместе с новейшими функциями, – сказал Альберт Шен (Albert Shan), руководитель отдела продуктов и технологий Xiaomi International. – Xiaomi стремится обеспечить пользователей ведущим в отрасли оборудованием со стабильной производительностью. Выполняя это обязательство, Xiaomi продлевает продолжительность жизненного цикла смартфонов Xiaomi, предлагая три обновления операционной системы Android. Таким образом, пользователи смогут использовать свои устройства в течение более длительного периода и в то же время пользоваться новейшими функциями. Также мы будем предоставлять пользователям обновления патчей безопасности, которые обеспечат безопасную работу их устройств в течение длительного времени».

Xiaomi также рассматривает возможность предоставления расширенного сервиса обновлений Android и улучшение безопасности для большего количества устройств Xiaomi. «Это непростая задача для Xiaomi и нашей команды – обеспечить обновления системы и патчей безопасности для всех предыдущих моделей смартфонов. Однако перспектива этого вызова и удовлетворения желаний наших клиентов захватывает. С одной стороны, мы снова выполняем обещание бренда Xiaomi своим глобальным пользователям – предлагать удивительные продукты. С другой стороны, постепенное продление срока службы смартфонов Xiaomi – это прогрессивный шаг, который способствует достижению целей Xiaomi по устойчивому развитию и экологической ответственности», – добавил Альберт Шен.

