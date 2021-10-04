Xiaomi представляет в Украине новый флагманский смартфон Xiaomi 11T Pro

4 октября 2021, 11:15

Глобальный технологический лидер компания Xiaomi сегодня представила в Украине свой новый флагманский телефон Xiaomi 11T Pro – первый выпущенный глобально смартфон Xiaomi, в котором используется фирменная технология быстрой зарядки Xiaomi HyperCharge 120 Вт.

В Украине продажи Xiaomi 11T Pro начнутся с 30 сентября по цене 18999 грн за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ, 19999 грн за конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ и 21499 грн за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado. Только с 30 сентября по 10 октября будет действовать спецпредложение – кешбэк 4000 гривен для первых покупателей Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro обеспечивает высокую производительность благодаря мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Он также может похвастаться мощной тройной камерой – широкоугольный объектив профессионального уровня на 108 Мп, телемакромодуль с 2х оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° – с поддержкой съемки 8К-видео и технологии HDR10+, что дает возможность пользователям делать снимки и видео с использованием той же разумной технологии ISO, что и в цифровых фотоаппаратах.

Xiaomi 11T Pro имеет плоский 6.67'' FHD+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, получивший оценку A+ от DisplayMate. Он поддерживает технологии TrueColor, Dolby Vision и HDR10+, способен отобразить более 1 млрд цветов, имеет максимальную яркость 1000 нит, частоту дискретизации до 480 Гц и защищен самым прочным на сегодня стеклом – Corning Gorilla Glass Victus. Поддержка иммерсивного аудио Dolby Atmos, стереодинамики и ЗВУК ОТ Harman Kardon обеспечивают непревзойденный аудиоопыт независимо от категории контента.

Благодаря технологии быстрой зарядки Xiaomi HyperCharge 120 Вт смартфон заряжается до 100% всего за 17 минут, что предоставляет пользователям больше времени на творчество, сокращает перерывы на зарядку и дает возможность пользоваться смартфоном в течение целого дня. Безопасность аккумулятора гарантируют сертификат безопасной системы быстрой зарядки от TÜV Rheinland, 34 функции зарядки и безопасности аккумулятора, мониторинг температуры в режиме реального времени и др.

Xiaomi 11T Pro представлен в 3 стильных цветах с матовой поверхностью: Meteorite Gray, Moonlight White и Celestial Blue.