Xiaomi пообещала обновить смартфон 11Т вплоть до Android 14

10 сентября 2021, 14:45

В преддверии запуска смартфонов Xiaomi 11T и 11Т Pro для них была анонсирована расширенная поддержка. Компания Xiaomi пообещала, что грядущие новинки получат как минимум три крупных обновления Android и четыре года регулярных обновлений безопасности.

Это обещание выходит за рамки текущих условий поддержки, предоставленных флагманам компании. Актуальный Mi 11 Ultra получит только два обновления Android, а исправления безопасности будут доставляться раз в 90 дней. Xiaomi 11T, в свою очередь, будет обновляться до Android 14 включительно. Как часто устройство будет получать обновления безопасности компания не сообщила.



К сожалению, Xiaomi пока не сообщила, затронет ли расширение программной поддержки представленные ранее продукты компании. Однако было заявлено, что Xiaomi оценит возможность расширения поддержки для уже существующих смартфонов.

Напомним, что Xiaomi 11T Pro, согласно утечкам, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 256 Гбайт. Ожидается, что новинка будет представлена 15 сентября в рамках специального мероприятия компании.

(С) 3dnews.