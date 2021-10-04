Xiaomi представляет в Украине смартфон Xiaomi 11T

4 октября 2021, 9:15

Глобальный технологический лидер компания Xiaomi представила новый мощный и стильный смартфон Xiaomi 11T с тройной камерой с высоким разрешением, а также набором инструментов на базе искусственного интеллекта для повышения креативности и продуктивности.

В Украине продажи Xiaomi 11T начнутся с 30 сентября по цене 14499 грн за конфигурацию 8 ГБ+128 ГБ и 15999 грн за конфигурацию 8 ГБ+256 ГБ. Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado. Только с 30 сентября по 10 октября 2021 года модель 8 ГБ+128 ГБ можно будет приобрести по специальной цене 11999 грн, а модель 8 ГБ+256 ГБ – по специальной цене 13499 грн.

Xiaomi 11T оснащен тройной камерой, состоящей из широкоугольной камеры с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольной камеры с углом обзора 120° и 2x телемакрокамеры. Благодаря режимам «AI cinema в одно касание» можно воссоздать такие спецэффекты как «Остановка времени», «Ночной таймлапс», «Магический зум» и другие, а с помощью функции Audio Zoom можно оживить даже самые слабые звуки.

Xiaomi 11T имеет плоский 6.67'' AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, который отображает более 1 миллиарда цветов, а также имеет ряд функций для защиты глаз и частоту дискретизации до 480 Гц, которая гарантирует, что даже малейшее прикосновение к экрану позволит сделать идеальный снимок в нужный момент.



Энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 1200-Ultra, мощная батарея на 5000 мА•ч и проводная турбозарядка 67 Вт, способная зарядить смартфон до 100% всего за 36 минут, обеспечат работу устройства в течение всего дня.

Xiaomi 11T представлен в 3 стильных цветах с матовой поверхностью: Meteorite Gray, Moonlight White и Celestial Blue.