Xiaomi готовит анонс гибкого смартфона с тройной камерой

16 августа 2019, 16:45

EUIPO (Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза) опубликовало патентную документацию Xiaomi касательного нового смартфона производителя.

Речь идет о новинке с гибким дисплеем.



В дополнение к этому профильный ресурс LetsGoDigital поделился так называемыми рендерными фотографиями будущей новинки. Судя по всему, терминал будет сгибаться в двух местах.



Кроме того, эта новинка производителя получит тройную основную камеру



Стоит отметить также наличие симметричного порта USB Type-C. Кроме того, не исключается, что грядущий терминал будет обладать и классическим разъемом 3,5 мм.

Как скоро стоит ждать эту новинку, пока не уточняется. Другие характеристики терминала пока также не известны.