Xiaomi придумала "рогатый" смартфон с двумя двусторонними выдвижными камерами

8 сентября 2020, 10:15

Китайская компания Xiaomi, входящая в рейтинг ведущих мировых поставщиков смартфонов, проектирует аппарат с очень необычной системой фронтальных и тыльных камер.

Описание устройства, как сообщает ресурс LetsGoDigital, появилось на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). В патентной документации приводятся изображения гаджета.



Как можно видеть на иллюстрациях, речь идёт о смартфоне моноблочного типа с полностью безрамочным дисплеем. Эта панель не имеет ни выреза, ни отверстия для селфи-камеры. Не просматриваются камеры и в задней части.



Секрет новинки заключается в использовании уникальной системы выдвижных камер, прячущихся в верхней области корпуса. Задействованы два модуля-перископа, которые в рабочем режиме располагаются под углом друг к другу, напоминая небольшие рога.



Каждый из модулей содержит фронтальную и тыльную камеры. Таким образом, в общей сложности используются четыре датчика изображения. Для пары тыльных камер предусмотрена вспышка, размещённая около верхней грани.





У смартфона нет стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников. При этом видны боковые физические кнопки управления и симметричный порт USB Type-C.



Планирует ли Xiaomi выпуск коммерческого аппарата с описанной конструкцией, пока не ясно.

(С) 3Dnews