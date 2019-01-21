У смартфонах OPPO R19 и Vivo X25 может оказаться камера-перископ

21 января 2019, 11:45

Источники опубликовали новые интересные подробности касательно смартфонов OPPO R19 и Vivo X25.

Анонс обоих ожидается в текущем году.Судя по всему, смартфон OPPO R19 будет обладать фронтальной камерой – перископом. На деле речь идет о выдвижном модуле, который прячется в верхней части корпуса. Совершенно не исключено, что в соответствии с прежними слухами, эта камера может даже оказаться сдвоенной.Vivo X25 также может получить камеру аналогичного формата. Причем, если у R19 этот блок будет располагаться по центру корпуса, то у X25 его сместят к одной из «боковушек».К слову, задействование именно таких камер позволит оснастить OPPO R19 и Vivo X25 абсолютно безрамочными дисплеями.Другие подробности о грядущих новинках пока не известны. Точная дата анонса на данный момент также не называется.