Подробности о новом смартфоне OPPO R19

12 октября 2018, 11:15

Сразу несколько Западных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона OPPO R19, который пока что не был представлен официально.

Интересная особенность новинки в том, как расположена здесь фронтальная камера. Если верить этим данным, речь идет о размещении ее в области дисплея, а не на верхней рамке или в экраном вырезе.А вот основная камера будет выполнена в виде сдвоенного блока с оптическими модулями, расположенными по вертикали. Кроме того, говорится о наличии сканера отпечатков пальцев, интегрированного в зону экрана.В качестве аппаратной платформы обозначен 8-ядерный чип Snapdragon 710, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика здесь – Adreno 616.Диагональ дисплея – 6,4 дюйма. Поверх экрана проходит стекло Gorilla Glass 6.Точная дата анонса пока не приводится, но судя по рендеру, вполне возможная дата – март месяц следующего года.