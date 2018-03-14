14 марта 2018, 11:45

Рендерное фото смартфона Huawei Y7 (2018)

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали рендерное фото смартфона Huawei Y7 (2018), который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит несколько переработанный дизайн. Так, в частности, тыльная камера будет перенесена из центральной части корпуса в угол. Модуль камеры – 13Мп. Кроме того, на тыльной части корпуса будет расположен и сканер отпечатков пальцев.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.

Кроме того, известно о 3,5-миллиметровом гнезде для наушников, порте micro-USB, а также слоте для карт microSD. Отдельно обозначена поддержка режима dual-SIM.

Анонс новинки намечен «на ближайшее время». Более конкретных данных на этот счет пока нет.
Оцените новость:
  • 1 оценка