14 марта 2018, 11:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали рендерное фото смартфона Huawei Y7 (2018), который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит несколько переработанный дизайн. Так, в частности, тыльная камера будет перенесена из центральной части корпуса в угол. Модуль камеры – 13Мп. Кроме того, на тыльной части корпуса будет расположен и сканер отпечатков пальцев.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Кроме того, известно о 3,5-миллиметровом гнезде для наушников, порте micro-USB, а также слоте для карт microSD. Отдельно обозначена поддержка режима dual-SIM.Анонс новинки намечен «на ближайшее время». Более конкретных данных на этот счет пока нет.