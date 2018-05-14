Samsung Galaxy Note 9 – тестирование в Geekbench и первый рендер

14 мая 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона Samsung Galaxy Note 9, который пока что не был представлен официально.

Кроме того, грядущая новинка «засветилась» в тестере Geekbench.



Индекс терминала в данном бенчмарке - SM-N960U.



Судя по всему, эту «трубка» получит 6 ГБ оперативной памяти, Android 8.1.0, а еще чип Snapdragon 845.



Если верить ранее появившимся утечкам, этот аппарат производителя окажется с экраном Infinity Display 2.0 с диагональю 6,3 дюйма, в который, скорее всего, будет вмонтирован в сканер отпечатков пальцев.



Объем встроенной пользовательской памяти – 64/128/256 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3850 мАч.

Основная камера будет двойной.



Анонс Note 9 намечен на август. Об ориентировочной стоимости этого аппарата пока никакой информации не поступало.