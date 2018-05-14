14 мая 2018, 12:45

Samsung Galaxy Note 9 – тестирование в Geekbench и первый рендер

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемое рендерное фото смартфона Samsung Galaxy Note 9, который пока что не был представлен официально.

Кроме того, грядущая новинка «засветилась» в тестере Geekbench.

Индекс терминала в данном бенчмарке - SM-N960U.

Судя по всему, эту «трубка» получит 6 ГБ оперативной памяти, Android 8.1.0, а еще чип Snapdragon 845.

Если верить ранее появившимся утечкам, этот аппарат производителя окажется с  экраном Infinity Display 2.0 с диагональю 6,3 дюйма, в который, скорее всего, будет вмонтирован в сканер отпечатков пальцев.

Объем встроенной пользовательской памяти – 64/128/256 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3850 мАч.


Основная камера будет двойной.

Анонс Note 9 намечен на август. Об ориентировочной стоимости этого аппарата пока никакой информации не поступало. 


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