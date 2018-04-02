Galaxy Note 9 "засветился" в тестере Geekbench

2 апреля 2018, 14:15

В базе популярного бенчмарка Geekbench «всплыли» результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy Note 9, который пока что не был представлен официально.

Кроме того, тестер в частности подтвердил некоторые характеристики грядущего флагмана – чип Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, Android 8.1.0 «из коробки» и пр.



Протестированная модель обладает индексом SM-N960U и предназначена для продаж на рынке США.



По слухам, терминал получит экран Infinity Display 2.0. Диагональ его составит 6,3 дюйма, а соотношение сторон 18,5:9. Кроме того, в дисплей будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Емкость аккумулятора – 3850 мАч.Анонс Note 8 запланирован на август. О цене, пусть даже ориентировочной, пока информации нет.