Axon 9 Pro – новый флагман ZTE "засветился" в Geekbench

27 августа 2018, 11:45

В базе популярного тестера Geekbench "всплыли" результаты тестирования смартфона ZTE Axon 9 Pro, который пока что не был представлен официально.

Грядущая новинка, напомним, позиционируется в роли нового флагмана китайского гиганта.По итогам тестирования в одноядерном тесте терминал набрал 2399 балла, а в многоядерном – 8785 баллов.Кроме того, подтвердились и некоторые спецификации грядущего флагмана. Речь, в частности о 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 8.0 Oreo. Процессор здесь – 8-ядерный Qualcomm с частотой 1,77 ГГц.Анонс новинки состоится уже на этой неделе, 30 августа, в преддверии открытия выставки IFA2018.