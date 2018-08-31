Состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon 9 Pro

31 августа 2018, 14:45

На IFA2018 компания ZTE анонсировала свой новый флагманский смартфон - Axon 9 Pro.



Данная новинка представляет собой безрамочную модель с двойной камерой и стереодинамиками.

Новинка получила Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ встроенной.



Диагональ дисплея – 6,21 дюйма, а его разрешение Full HD+, соотношение сторон 18,7:9.



Основная камера – двойная – модули 12Мп и 20Мп. Фронтальная камера – 20Мп. Ее производитель дополнил функцией распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.



Отдельно отмечается защита корпуса по стандарту IP68.



Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C.Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена поддержка беспроводной зарядки Quick Charge 4+.Ориентировочная дата релиза – октябрь. Стоимость – 649 евро.