ZTE Axon 9 представлен

14 сентября 2018, 14:15

Пресс-служба ZTE разослала журналистам приглашение на пресс-мероприятие, которое пройдет в Берлине 30 августа, в преддверии выставки IFA2018.

В приглашении сообщается о "большом анонсе" компании.Легко заметить цифру 9, а также упоминание о 5G. Судя по всему, помимо других новинок, китайский производитель готовит также презентацию своего нового безрамочного смартфона ZTE Axon 9.По слухам, терминал получит 4 камеры, будет обладать 6-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9. В качестве аппаратной платформы "под капотом" окажется Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти - 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – от 64 ГБ до 256 ГБ. "Из коробки" терминал будет работать под управлением Android Oreo.Касательно даты релиза в розницу, пока никакой информации на этот счет нет.