На презентацию Meizu 16 и 16 Plus журналисты получали приглашение с шампунем

30 июля 2018, 12:45

Китайская Meizu разослала приглашения журналистам на пресс-конференцию на сегодня, на которой состоится анонс смартфонов Meizu 16.

Приглашение получилось весьма и весьма необычным, так как содержит в себе флакон шампуня Head & Shoulders, объемом в 400 мл.По слухам, Meizu 16 Plus получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, разрешение которого 1080х2160 точек. Основная камера окажется двойной – модули 20Мп+ 12Мп. Оптический зум будет 3-кратным. Кроме того, известно за 20Мп фронтальную камеру. В качестве аппаратной платформы говорится о Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 5 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3570 мАч. Работать аппарат будет под управлением Android 8.1Meizu 16 получит 6-дюймовый AMOLED-экран и аккумулятор на 2950 мАч. В остальном спецификации «трубки» будут такими же, как и у версии с приставкой Plus.Стоимость аппаратов пока не приводится.