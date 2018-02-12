На следующее мероприятие Meizu журналисты получат приглашение на сковородках

Пресс-служба компании Meizu готовится начать рассылку журналистам приглашений на следующее мероприятие компании.
Необычность этих приглашений в том, что их представители средств массовой информации будут получать на сковородках.
Так, на каждой сковороде будет предусмотрен стикер Meizu с некоторыми подробностями касательно анонса.
Само же по себе мероприятие состоится 6 марта в Пекине.
С фигурирующего названия в приглашении можно судить о том, что производитель готовит игровой смартфон E3 G.
Впрочем, часть экспертов склоняются к тому, что вендор представит смартфон с уклоном на фото. Аргумент кружка в комплекте со сковородкой, выполненная в виде объектива Canon 70-200mm.
Что ж, как оно на самом деле станет известно уже непосредственно на мероприятии.