На следующее мероприятие Meizu журналисты получат приглашение на сковородках

12 февраля 2018, 13:15

Пресс-служба компании Meizu готовится начать рассылку журналистам приглашений на следующее мероприятие компании.



Необычность этих приглашений в том, что их представители средств массовой информации будут получать на сковородках.

Так, на каждой сковороде будет предусмотрен стикер Meizu с некоторыми подробностями касательно анонса.



Само же по себе мероприятие состоится 6 марта в Пекине.



С фигурирующего названия в приглашении можно судить о том, что производитель готовит игровой смартфон E3 G.



Впрочем, часть экспертов склоняются к тому, что вендор представит смартфон с уклоном на фото. Аргумент кружка в комплекте со сковородкой, выполненная в виде объектива Canon 70-200mm.

Что ж, как оно на самом деле станет известно уже непосредственно на мероприятии.