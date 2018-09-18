Razer Phone 2 будет представлен 10 октября – известны характеристики

18 сентября 2018, 9:45

Пресс-служба компании Razer начала рассылать журналистам приглашения на свое следующее пресс-мероприятие, которое состоится 10 октября.



Судя по всему, на нем будет представлено сразу несколько новинок Razer, ключевой из которых окажется новый игровой смартфон - Razer Phone 2.

По слухам, Phone 2 будет с 5,7-дюймовым дисплеем Sharp IGZO, разрешение которого QHD, а частота обновления 120 Гц.



В качестве аппаратной платформы «на борту» предусмотрен чип Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской до 512 ГБ.



В качестве программной платформы заявлена ОС Android 8.1 Oreo.

Кстати, дизайн новинки практически не изменится в сравнении с внешностью предшественника. Будет также и фирменная настраиваемая подсветка Razer Chroma.О стоимости, судя по всему, пока говорить преждевременно.